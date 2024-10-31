- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
598
Прибыльных трейдов:
281 (46.98%)
Убыточных трейдов:
317 (53.01%)
Лучший трейд:
404.10 USD
Худший трейд:
-383.92 USD
Общая прибыль:
49 070.36 USD (950 776 pips)
Общий убыток:
-41 312.80 USD (807 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 871.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 871.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
53.27%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
387 (64.72%)
Коротких трейдов:
211 (35.28%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
12.97 USD
Средняя прибыль:
174.63 USD
Средний убыток:
-130.32 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 713.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 713.84 USD (16)
Прирост в месяц:
-3.03%
Годовой прогноз:
-36.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.51 USD
Максимальная:
4 978.75 USD (40.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.34% (4 358.86 USD)
По эквити:
4.00% (753.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|556
|NQ100.R
|25
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.9K
|NQ100.R
|-143
|GBPJPY
|-16
|AUDJPY
|-52
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|64
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|62
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|187K
|NQ100.R
|-45K
|GBPJPY
|143
|AUDJPY
|-600
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +404.10 USD
Худший трейд: -384 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 871.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 713.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 282...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade use SL TP (no intervention)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
1
636
USD
USD
29K
USD
USD
60
0%
598
46%
53%
1.18
12.97
USD
USD
20%
1:50