Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 отзывов
Надежность
60 недель
1 / 636 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
598
Прибыльных трейдов:
281 (46.98%)
Убыточных трейдов:
317 (53.01%)
Лучший трейд:
404.10 USD
Худший трейд:
-383.92 USD
Общая прибыль:
49 070.36 USD (950 776 pips)
Общий убыток:
-41 312.80 USD (807 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 871.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 871.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
53.27%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
387 (64.72%)
Коротких трейдов:
211 (35.28%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
12.97 USD
Средняя прибыль:
174.63 USD
Средний убыток:
-130.32 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 713.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 713.84 USD (16)
Прирост в месяц:
-3.03%
Годовой прогноз:
-36.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.51 USD
Максимальная:
4 978.75 USD (40.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.34% (4 358.86 USD)
По эквити:
4.00% (753.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 556
NQ100.R 25
GBPJPY 8
AUDJPY 3
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.9K
NQ100.R -143
GBPJPY -16
AUDJPY -52
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 187K
NQ100.R -45K
GBPJPY 143
AUDJPY -600
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +404.10 USD
Худший трейд: -384 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 871.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 713.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Trade use SL TP (no intervention)
Нет отзывов
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.