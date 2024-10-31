- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
602
利益トレード:
283 (47.00%)
損失トレード:
319 (52.99%)
ベストトレード:
404.10 USD
最悪のトレード:
-383.92 USD
総利益:
49 851.24 USD (960 776 pips)
総損失:
-41 636.00 USD (811 169 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2 871.11 USD)
最大連続利益:
2 871.11 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
54.34%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
391 (64.95%)
短いトレード:
211 (35.05%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
13.65 USD
平均利益:
176.15 USD
平均損失:
-130.52 USD
最大連続の負け:
16 (-2 713.84 USD)
最大連続損失:
-2 713.84 USD (16)
月間成長:
-1.38%
年間予想:
-16.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
137.51 USD
最大の:
4 978.75 USD (40.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.34% (4 358.86 USD)
エクイティによる:
4.00% (753.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|560
|NQ100.R
|25
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.3K
|NQ100.R
|-143
|GBPJPY
|-16
|AUDJPY
|-52
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|64
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|62
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|193K
|NQ100.R
|-45K
|GBPJPY
|143
|AUDJPY
|-600
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +404.10 USD
最悪のトレード: -384 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 871.11 USD
最大連続損失: -2 713.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trade use SL TP (no intervention)
