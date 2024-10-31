シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Nand
Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
レビュー0件
信頼性
60週間
1 / 636 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
602
利益トレード:
283 (47.00%)
損失トレード:
319 (52.99%)
ベストトレード:
404.10 USD
最悪のトレード:
-383.92 USD
総利益:
49 851.24 USD (960 776 pips)
総損失:
-41 636.00 USD (811 169 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2 871.11 USD)
最大連続利益:
2 871.11 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
54.34%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
391 (64.95%)
短いトレード:
211 (35.05%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
13.65 USD
平均利益:
176.15 USD
平均損失:
-130.52 USD
最大連続の負け:
16 (-2 713.84 USD)
最大連続損失:
-2 713.84 USD (16)
月間成長:
-1.38%
年間予想:
-16.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
137.51 USD
最大の:
4 978.75 USD (40.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.34% (4 358.86 USD)
エクイティによる:
4.00% (753.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 560
NQ100.R 25
GBPJPY 8
AUDJPY 3
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 8.3K
NQ100.R -143
GBPJPY -16
AUDJPY -52
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 193K
NQ100.R -45K
GBPJPY 143
AUDJPY -600
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +404.10 USD
最悪のトレード: -384 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 871.11 USD
最大連続損失: -2 713.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trade use SL TP (no intervention)
レビューなし
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Nand
30 USD/月
60%
1
636
USD
30K
USD
60
0%
602
47%
54%
1.19
13.65
USD
20%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください