İşlemler:
1 071
Kârla kapanan işlemler:
872 (81.41%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (18.58%)
En iyi işlem:
141.42 USD
En kötü işlem:
-50.14 USD
Brüt kâr:
2 498.20 USD (108 907 pips)
Brüt zarar:
-1 435.62 USD (80 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (51.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.14 USD (24)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
61.35%
Maks. mevduat yükü:
93.19%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.10
Alış işlemleri:
512 (47.81%)
Satış işlemleri:
559 (52.19%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
2.86 USD
Ortalama zarar:
-7.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-174.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.21 USD (6)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.89 USD
Maksimum:
174.21 USD (12.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.03% (174.21 USD)
Varlığa göre:
87.43% (562.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|448
|AUDNZD
|319
|NZDCAD
|304
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|460
|AUDNZD
|279
|NZDCAD
|324
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|5.9K
|NZDCAD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +141.42 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +51.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 15
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.47 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.50 × 4
