- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 071
Profit Trade:
872 (81.41%)
Loss Trade:
199 (18.58%)
Best Trade:
141.42 USD
Worst Trade:
-50.14 USD
Profitto lordo:
2 498.20 USD (108 907 pips)
Perdita lorda:
-1 435.62 USD (80 660 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (51.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
192.14 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
61.35%
Massimo carico di deposito:
93.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.10
Long Trade:
512 (47.81%)
Short Trade:
559 (52.19%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
-7.21 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-174.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.21 USD (6)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.89 USD
Massimale:
174.21 USD (12.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.03% (174.21 USD)
Per equità:
87.43% (562.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|448
|AUDNZD
|319
|NZDCAD
|304
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|460
|AUDNZD
|279
|NZDCAD
|324
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|5.9K
|NZDCAD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +141.42 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.33 USD
Massima perdita consecutiva: -174.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 15
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.47 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.50 × 4
Algotrade
