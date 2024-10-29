SignaleKategorien
Andres Laasmaa

WakaMax

Andres Laasmaa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
121 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 227%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 279
Gewinntrades:
1 044 (81.62%)
Verlusttrades:
235 (18.37%)
Bester Trade:
141.42 USD
Schlechtester Trade:
-50.14 USD
Bruttoprofit:
2 902.72 USD (143 793 pips)
Bruttoverlust:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
68 (51.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.14 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
66.37%
Max deposit load:
93.19%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.44
Long-Positionen:
621 (48.55%)
Short-Positionen:
658 (51.45%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-174.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-174.21 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.73%
Jahresprognose:
45.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.89 USD
Maximaler:
174.21 USD (12.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.03% (174.21 USD)
Kapital:
87.43% (562.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 501
AUDNZD 370
NZDCAD 334
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 487
AUDNZD 300
NZDCAD 343
XAUUSD 166
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 14K
AUDNZD 2.3K
NZDCAD 13K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +141.42 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -174.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 15
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
SENSUS-Live
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
noch 245 ...
Algotrade
Keine Bewertungen
2025.09.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 22:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WakaMax
30 USD pro Monat
227%
0
0
USD
1K
USD
121
100%
1 279
81%
66%
1.80
1.01
USD
87%
1:500
