交易:
1 278
盈利交易:
1 043 (81.61%)
亏损交易:
235 (18.39%)
最好交易:
141.42 USD
最差交易:
-50.14 USD
毛利:
2 901.99 USD (143 669 pips)
毛利亏损:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
最大连续赢利:
68 (51.33 USD)
最大连续盈利:
192.14 USD (24)
夏普比率:
0.09
交易活动:
66.37%
最大入金加载:
93.19%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.43
长期交易:
621 (48.59%)
短期交易:
657 (51.41%)
利润因子:
1.81
预期回报:
1.01 USD
平均利润:
2.78 USD
平均损失:
-6.84 USD
最大连续失误:
6 (-174.21 USD)
最大连续亏损:
-174.21 USD (6)
每月增长:
3.67%
年度预测:
44.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.89 USD
最大值:
174.21 USD (12.01%)
相对跌幅:
结余:
27.03% (174.21 USD)
净值:
87.43% (562.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|501
|AUDNZD
|370
|NZDCAD
|333
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|487
|AUDNZD
|300
|NZDCAD
|342
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|14K
|AUDNZD
|2.3K
|NZDCAD
|13K
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +141.42 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +51.33 USD
最大连续亏损: -174.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
Algotrade
没有评论
