SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WakaMax
Andres Laasmaa

WakaMax

Andres Laasmaa
0 avis
Fiabilité
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 151%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 071
Bénéfice trades:
872 (81.41%)
Perte trades:
199 (18.58%)
Meilleure transaction:
141.42 USD
Pire transaction:
-50.14 USD
Bénéfice brut:
2 498.20 USD (108 907 pips)
Perte brute:
-1 435.62 USD (80 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (51.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
192.14 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
61.35%
Charge de dépôt maximale:
93.19%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.10
Longs trades:
512 (47.81%)
Courts trades:
559 (52.19%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
2.86 USD
Perte moyenne:
-7.21 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-174.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-174.21 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.75%
Prévision annuelle:
21.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.89 USD
Maximal:
174.21 USD (12.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.03% (174.21 USD)
Par fonds propres:
87.43% (562.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 448
AUDNZD 319
NZDCAD 304
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 460
AUDNZD 279
NZDCAD 324
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
AUDNZD 5.9K
NZDCAD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +141.42 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +51.33 USD
Perte consécutive maximale: -174.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
AMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 10
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 15
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
MTCOOK-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.25 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.47 × 17
VantageInternational-Live 16
0.50 × 4
197 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Algotrade
Aucun avis
2025.09.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 22:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WakaMax
30 USD par mois
151%
0
0
USD
760
USD
108
100%
1 071
81%
61%
1.74
0.99
USD
87%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.