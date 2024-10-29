SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WakaMax
Andres Laasmaa

WakaMax

Andres Laasmaa
0 comentarios
Fiabilidad
121 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 227%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 279
Transacciones Rentables:
1 044 (81.62%)
Transacciones Irrentables:
235 (18.37%)
Mejor transacción:
141.42 USD
Peor transacción:
-50.14 USD
Beneficio Bruto:
2 902.72 USD (143 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
68 (51.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.14 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
66.37%
Carga máxima del depósito:
93.19%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.44
Transacciones Largas:
621 (48.55%)
Transacciones Cortas:
658 (51.45%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
1.01 USD
Beneficio medio:
2.78 USD
Pérdidas medias:
-6.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-174.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-174.21 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.75%
Pronóstico anual:
45.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.89 USD
Máxima:
174.21 USD (12.01%)
Reducción relativa:
De balance:
27.03% (174.21 USD)
De fondos:
87.43% (562.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 501
AUDNZD 370
NZDCAD 334
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 487
AUDNZD 300
NZDCAD 343
XAUUSD 166
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 14K
AUDNZD 2.3K
NZDCAD 13K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +141.42 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +51.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -174.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 15
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
SENSUS-Live
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
otros 245...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Algotrade
No hay comentarios
2025.09.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 22:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WakaMax
30 USD al mes
227%
0
0
USD
1K
USD
121
100%
1 279
81%
66%
1.80
1.01
USD
87%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.