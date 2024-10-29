- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 279
利益トレード:
1 044 (81.62%)
損失トレード:
235 (18.37%)
ベストトレード:
141.42 USD
最悪のトレード:
-50.14 USD
総利益:
2 902.72 USD (143 793 pips)
総損失:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
最大連続の勝ち:
68 (51.33 USD)
最大連続利益:
192.14 USD (24)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
66.37%
最大入金額:
93.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.44
長いトレード:
621 (48.55%)
短いトレード:
658 (51.45%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
1.01 USD
平均利益:
2.78 USD
平均損失:
-6.84 USD
最大連続の負け:
6 (-174.21 USD)
最大連続損失:
-174.21 USD (6)
月間成長:
3.73%
年間予想:
45.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.89 USD
最大の:
174.21 USD (12.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.03% (174.21 USD)
エクイティによる:
87.43% (562.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|501
|AUDNZD
|370
|NZDCAD
|334
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|487
|AUDNZD
|300
|NZDCAD
|343
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|14K
|AUDNZD
|2.3K
|NZDCAD
|13K
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +141.42 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +51.33 USD
最大連続損失: -174.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
