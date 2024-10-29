- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 278
Прибыльных трейдов:
1 043 (81.61%)
Убыточных трейдов:
235 (18.39%)
Лучший трейд:
141.42 USD
Худший трейд:
-50.14 USD
Общая прибыль:
2 901.99 USD (143 669 pips)
Общий убыток:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (51.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.14 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
66.37%
Макс. загрузка депозита:
93.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.43
Длинных трейдов:
621 (48.59%)
Коротких трейдов:
657 (51.41%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.78 USD
Средний убыток:
-6.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-174.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-174.21 USD (6)
Прирост в месяц:
3.96%
Годовой прогноз:
48.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.89 USD
Максимальная:
174.21 USD (12.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.03% (174.21 USD)
По эквити:
87.43% (562.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|501
|AUDNZD
|370
|NZDCAD
|333
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|487
|AUDNZD
|300
|NZDCAD
|342
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|14K
|AUDNZD
|2.3K
|NZDCAD
|13K
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +141.42 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +51.33 USD
Макс. убыток в серии: -174.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
