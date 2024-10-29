СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WakaMax
Andres Laasmaa

WakaMax

Andres Laasmaa
0 отзывов
Надежность
121 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 227%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 278
Прибыльных трейдов:
1 043 (81.61%)
Убыточных трейдов:
235 (18.39%)
Лучший трейд:
141.42 USD
Худший трейд:
-50.14 USD
Общая прибыль:
2 901.99 USD (143 669 pips)
Общий убыток:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (51.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.14 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
66.37%
Макс. загрузка депозита:
93.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.43
Длинных трейдов:
621 (48.59%)
Коротких трейдов:
657 (51.41%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.78 USD
Средний убыток:
-6.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-174.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-174.21 USD (6)
Прирост в месяц:
3.96%
Годовой прогноз:
48.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.89 USD
Максимальная:
174.21 USD (12.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.03% (174.21 USD)
По эквити:
87.43% (562.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 501
AUDNZD 370
NZDCAD 333
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 487
AUDNZD 300
NZDCAD 342
XAUUSD 166
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 14K
AUDNZD 2.3K
NZDCAD 13K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +141.42 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +51.33 USD
Макс. убыток в серии: -174.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 15
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
SENSUS-Live
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
еще 245...
Algotrade
Нет отзывов
2025.09.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 22:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
