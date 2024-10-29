- Crescimento
Negociações:
1 279
Negociações com lucro:
1 044 (81.62%)
Negociações com perda:
235 (18.37%)
Melhor negociação:
141.42 USD
Pior negociação:
-50.14 USD
Lucro bruto:
2 902.72 USD (143 793 pips)
Perda bruta:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (51.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.14 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
66.37%
Depósito máximo carregado:
93.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.44
Negociações longas:
621 (48.55%)
Negociações curtas:
658 (51.45%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
2.78 USD
Perda média:
-6.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-174.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-174.21 USD (6)
Crescimento mensal:
3.75%
Previsão anual:
45.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.89 USD
Máximo:
174.21 USD (12.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.03% (174.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.43% (562.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|501
|AUDNZD
|370
|NZDCAD
|334
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|487
|AUDNZD
|300
|NZDCAD
|343
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|14K
|AUDNZD
|2.3K
|NZDCAD
|13K
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +141.42 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +51.33 USD
Máxima perda consecutiva: -174.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
Algotrade
