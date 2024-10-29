SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WakaMax
Andres Laasmaa

WakaMax

Andres Laasmaa
0 comentários
Confiabilidade
121 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 227%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 279
Negociações com lucro:
1 044 (81.62%)
Negociações com perda:
235 (18.37%)
Melhor negociação:
141.42 USD
Pior negociação:
-50.14 USD
Lucro bruto:
2 902.72 USD (143 793 pips)
Perda bruta:
-1 607.12 USD (98 157 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (51.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.14 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
66.37%
Depósito máximo carregado:
93.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.44
Negociações longas:
621 (48.55%)
Negociações curtas:
658 (51.45%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
1.01 USD
Lucro médio:
2.78 USD
Perda média:
-6.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-174.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-174.21 USD (6)
Crescimento mensal:
3.75%
Previsão anual:
45.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.89 USD
Máximo:
174.21 USD (12.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.03% (174.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.43% (562.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 501
AUDNZD 370
NZDCAD 334
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 487
AUDNZD 300
NZDCAD 343
XAUUSD 166
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 14K
AUDNZD 2.3K
NZDCAD 13K
XAUUSD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +141.42 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +51.33 USD
Máxima perda consecutiva: -174.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 15
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 10
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
SENSUS-Live
0.00 × 1
SFM-Live
0.00 × 10
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
245 mais ...
Algotrade
Sem comentários
2025.09.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 22:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
