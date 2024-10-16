SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DCA CYCLEMAX and ADELIO
Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 884
Kârla kapanan işlemler:
8 636 (79.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 248 (20.65%)
En iyi işlem:
161.03 USD
En kötü işlem:
-218.62 USD
Brüt kâr:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Brüt zarar:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (96.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.32 USD (15)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
99.66%
Maks. mevduat yükü:
8.67%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
8 459 (77.72%)
Satış işlemleri:
2 425 (22.28%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-287.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 202.82 USD (8)
Aylık büyüme:
15.59%
Yıllık tahmin:
189.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 802.38 USD (43.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.78% (3 802.38 USD)
Varlığa göre:
71.46% (6 365.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.03 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +96.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -287.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


İnceleme yok
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DCA CYCLEMAX and ADELIO
Ayda 30 USD
283%
0
0
USD
11K
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.