İşlemler:
10 884
Kârla kapanan işlemler:
8 636 (79.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 248 (20.65%)
En iyi işlem:
161.03 USD
En kötü işlem:
-218.62 USD
Brüt kâr:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Brüt zarar:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (96.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.32 USD (15)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
99.66%
Maks. mevduat yükü:
8.67%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
8 459 (77.72%)
Satış işlemleri:
2 425 (22.28%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-287.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 202.82 USD (8)
Aylık büyüme:
15.59%
Yıllık tahmin:
189.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 802.38 USD (43.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.78% (3 802.38 USD)
Varlığa göre:
71.46% (6 365.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.03 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +96.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -287.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
283%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
USD
71%
1:500