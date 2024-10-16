- Прирост
Всего трейдов:
10 895
Прибыльных трейдов:
8 643 (79.32%)
Убыточных трейдов:
2 252 (20.67%)
Лучший трейд:
161.03 USD
Худший трейд:
-218.62 USD
Общая прибыль:
23 934.39 USD (5 820 830 pips)
Общий убыток:
-15 421.63 USD (5 184 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (96.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
813.32 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.66%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
8 470 (77.74%)
Коротких трейдов:
2 425 (22.26%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-6.85 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-287.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 202.82 USD (8)
Прирост в месяц:
15.90%
Годовой прогноз:
192.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 802.38 USD (43.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.78% (3 802.38 USD)
По эквити:
71.46% (6 365.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10895
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|636K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
Нет отзывов
