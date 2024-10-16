СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DCA CYCLEMAX and ADELIO
Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 284%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 895
Прибыльных трейдов:
8 643 (79.32%)
Убыточных трейдов:
2 252 (20.67%)
Лучший трейд:
161.03 USD
Худший трейд:
-218.62 USD
Общая прибыль:
23 934.39 USD (5 820 830 pips)
Общий убыток:
-15 421.63 USD (5 184 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (96.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
813.32 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.66%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
8 470 (77.74%)
Коротких трейдов:
2 425 (22.26%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-6.85 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-287.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 202.82 USD (8)
Прирост в месяц:
15.90%
Годовой прогноз:
192.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 802.38 USD (43.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.78% (3 802.38 USD)
По эквити:
71.46% (6 365.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 10895
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 636K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +161.03 USD
Худший трейд: -219 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +96.03 USD
Макс. убыток в серии: -287.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DCA CYCLEMAX and ADELIO
30 USD в месяц
284%
0
0
USD
11K
USD
64
99%
10 895
79%
100%
1.55
0.78
USD
71%
1:500
