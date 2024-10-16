- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 884
利益トレード:
8 636 (79.34%)
損失トレード:
2 248 (20.65%)
ベストトレード:
161.03 USD
最悪のトレード:
-218.62 USD
総利益:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
総損失:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
最大連続の勝ち:
45 (96.03 USD)
最大連続利益:
813.32 USD (15)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.66%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.23
長いトレード:
8 459 (77.72%)
短いトレード:
2 425 (22.28%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
2.77 USD
平均損失:
-6.86 USD
最大連続の負け:
16 (-287.30 USD)
最大連続損失:
-1 202.82 USD (8)
月間成長:
15.59%
年間予想:
189.11%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 802.38 USD (43.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.78% (3 802.38 USD)
エクイティによる:
71.46% (6 365.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +161.03 USD
最悪のトレード: -219 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +96.03 USD
最大連続損失: -287.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
283%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
USD
71%
1:500