Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 884
Transacciones Rentables:
8 636 (79.34%)
Transacciones Irrentables:
2 248 (20.65%)
Mejor transacción:
161.03 USD
Peor transacción:
-218.62 USD
Beneficio Bruto:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (96.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
813.32 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.66%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.23
Transacciones Largas:
8 459 (77.72%)
Transacciones Cortas:
2 425 (22.28%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
2.77 USD
Pérdidas medias:
-6.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-287.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 202.82 USD (8)
Crecimiento al mes:
15.59%
Pronóstico anual:
189.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 802.38 USD (43.75%)
Reducción relativa:
De balance:
43.78% (3 802.38 USD)
De fondos:
71.46% (6 365.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +161.03 USD
Peor transacción: -219 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +96.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -287.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


No hay comentarios
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
