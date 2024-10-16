- Incremento
Total de Trades:
10 884
Transacciones Rentables:
8 636 (79.34%)
Transacciones Irrentables:
2 248 (20.65%)
Mejor transacción:
161.03 USD
Peor transacción:
-218.62 USD
Beneficio Bruto:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (96.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
813.32 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.66%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.23
Transacciones Largas:
8 459 (77.72%)
Transacciones Cortas:
2 425 (22.28%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
2.77 USD
Pérdidas medias:
-6.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-287.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 202.82 USD (8)
Crecimiento al mes:
15.59%
Pronóstico anual:
189.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 802.38 USD (43.75%)
Reducción relativa:
De balance:
43.78% (3 802.38 USD)
De fondos:
71.46% (6 365.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +161.03 USD
Peor transacción: -219 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +96.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -287.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
