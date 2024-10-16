- 成长
交易:
10 884
盈利交易:
8 636 (79.34%)
亏损交易:
2 248 (20.65%)
最好交易:
161.03 USD
最差交易:
-218.62 USD
毛利:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
毛利亏损:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
最大连续赢利:
45 (96.03 USD)
最大连续盈利:
813.32 USD (15)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.66%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.23
长期交易:
8 459 (77.72%)
短期交易:
2 425 (22.28%)
利润因子:
1.55
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-6.86 USD
最大连续失误:
16 (-287.30 USD)
最大连续亏损:
-1 202.82 USD (8)
每月增长:
15.59%
年度预测:
189.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 802.38 USD (43.75%)
相对跌幅:
结余:
43.78% (3 802.38 USD)
净值:
71.46% (6 365.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161.03 USD
最差交易: -219 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +96.03 USD
最大连续亏损: -287.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
283%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
USD
71%
1:500