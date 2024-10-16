信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DCA CYCLEMAX and ADELIO
Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0条评论
可靠性
64
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 884
盈利交易:
8 636 (79.34%)
亏损交易:
2 248 (20.65%)
最好交易:
161.03 USD
最差交易:
-218.62 USD
毛利:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
毛利亏损:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
最大连续赢利:
45 (96.03 USD)
最大连续盈利:
813.32 USD (15)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.66%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.23
长期交易:
8 459 (77.72%)
短期交易:
2 425 (22.28%)
利润因子:
1.55
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-6.86 USD
最大连续失误:
16 (-287.30 USD)
最大连续亏损:
-1 202.82 USD (8)
每月增长:
15.59%
年度预测:
189.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 802.38 USD (43.75%)
相对跌幅:
结余:
43.78% (3 802.38 USD)
净值:
71.46% (6 365.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +161.03 USD
最差交易: -219 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +96.03 USD
最大连续亏损: -287.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


没有评论
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DCA CYCLEMAX and ADELIO
每月30 USD
283%
0
0
USD
11K
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
71%
1:500
