Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 884
Negociações com lucro:
8 636 (79.34%)
Negociações com perda:
2 248 (20.65%)
Melhor negociação:
161.03 USD
Pior negociação:
-218.62 USD
Lucro bruto:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Perda bruta:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (96.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
813.32 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.66%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.23
Negociações longas:
8 459 (77.72%)
Negociações curtas:
2 425 (22.28%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-6.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-287.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 202.82 USD (8)
Crescimento mensal:
15.59%
Previsão anual:
189.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 802.38 USD (43.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.78% (3 802.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.46% (6 365.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +161.03 USD
Pior negociação: -219 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +96.03 USD
Máxima perda consecutiva: -287.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


Sem comentários
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
