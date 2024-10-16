- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 884
Negociações com lucro:
8 636 (79.34%)
Negociações com perda:
2 248 (20.65%)
Melhor negociação:
161.03 USD
Pior negociação:
-218.62 USD
Lucro bruto:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Perda bruta:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (96.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
813.32 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.66%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.23
Negociações longas:
8 459 (77.72%)
Negociações curtas:
2 425 (22.28%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-6.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-287.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 202.82 USD (8)
Crescimento mensal:
15.59%
Previsão anual:
189.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 802.38 USD (43.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.78% (3 802.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.46% (6 365.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +161.03 USD
Pior negociação: -219 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +96.03 USD
Máxima perda consecutiva: -287.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
283%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
USD
71%
1:500