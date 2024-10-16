- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 884
Profit Trade:
8 636 (79.34%)
Loss Trade:
2 248 (20.65%)
Best Trade:
161.03 USD
Worst Trade:
-218.62 USD
Profitto lordo:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Perdita lorda:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (96.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.32 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.66%
Massimo carico di deposito:
8.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
8 459 (77.72%)
Short Trade:
2 425 (22.28%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-287.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 202.82 USD (8)
Crescita mensile:
15.59%
Previsione annuale:
189.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 802.38 USD (43.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.78% (3 802.38 USD)
Per equità:
71.46% (6 365.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +161.03 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +96.03 USD
Massima perdita consecutiva: -287.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
283%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
USD
71%
1:500