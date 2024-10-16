SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DCA CYCLEMAX and ADELIO
Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 884
Profit Trade:
8 636 (79.34%)
Loss Trade:
2 248 (20.65%)
Best Trade:
161.03 USD
Worst Trade:
-218.62 USD
Profitto lordo:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Perdita lorda:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (96.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.32 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.66%
Massimo carico di deposito:
8.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
8 459 (77.72%)
Short Trade:
2 425 (22.28%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-287.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 202.82 USD (8)
Crescita mensile:
15.59%
Previsione annuale:
189.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 802.38 USD (43.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.78% (3 802.38 USD)
Per equità:
71.46% (6 365.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.03 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +96.03 USD
Massima perdita consecutiva: -287.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


Non ci sono recensioni
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DCA CYCLEMAX and ADELIO
30USD al mese
283%
0
0
USD
11K
USD
64
99%
10 884
79%
100%
1.55
0.78
USD
71%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.