Signale / MetaTrader 4 / DCA CYCLEMAX and ADELIO
Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 884
Gewinntrades:
8 636 (79.34%)
Verlusttrades:
2 248 (20.65%)
Bester Trade:
161.03 USD
Schlechtester Trade:
-218.62 USD
Bruttoprofit:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Bruttoverlust:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (96.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
813.32 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.66%
Max deposit load:
8.67%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
8 459 (77.72%)
Short-Positionen:
2 425 (22.28%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-287.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 202.82 USD (8)
Wachstum pro Monat :
15.59%
Jahresprognose:
189.11%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 802.38 USD (43.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.78% (3 802.38 USD)
Kapital:
71.46% (6 365.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +161.03 USD
Schlechtester Trade: -219 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -287.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


Keine Bewertungen
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
