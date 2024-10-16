- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 884
Gewinntrades:
8 636 (79.34%)
Verlusttrades:
2 248 (20.65%)
Bester Trade:
161.03 USD
Schlechtester Trade:
-218.62 USD
Bruttoprofit:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Bruttoverlust:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (96.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
813.32 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.66%
Max deposit load:
8.67%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
8 459 (77.72%)
Short-Positionen:
2 425 (22.28%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-287.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 202.82 USD (8)
Wachstum pro Monat :
15.59%
Jahresprognose:
189.11%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 802.38 USD (43.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.78% (3 802.38 USD)
Kapital:
71.46% (6 365.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|10884
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|631K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +161.03 USD
Schlechtester Trade: -219 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -287.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA 11/13 - depositneed over 100% - deposit Try to charge it once - start Magic 2nd 11/20 - Stop Magic 2nd - Withdrawal charge balance
Keine Bewertungen
