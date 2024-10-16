SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DCA CYCLEMAX and ADELIO
Jin Sangun

DCA CYCLEMAX and ADELIO

Jin Sangun
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 283%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 884
Bénéfice trades:
8 636 (79.34%)
Perte trades:
2 248 (20.65%)
Meilleure transaction:
161.03 USD
Pire transaction:
-218.62 USD
Bénéfice brut:
23 892.27 USD (5 813 814 pips)
Perte brute:
-15 410.17 USD (5 182 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (96.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
813.32 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
99.66%
Charge de dépôt maximale:
8.67%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
8 459 (77.72%)
Courts trades:
2 425 (22.28%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
2.77 USD
Perte moyenne:
-6.86 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-287.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 202.82 USD (8)
Croissance mensuelle:
15.59%
Prévision annuelle:
189.11%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 802.38 USD (43.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.78% (3 802.38 USD)
Par fonds propres:
71.46% (6 365.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 10884
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 631K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161.03 USD
Pire transaction: -219 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +96.03 USD
Perte consécutive maximale: -287.30 USD

DCA CYCLEMAX EA & ADELIO EA


11/13 - depositneed over 100%

          - deposit  Try to charge it once 

          - start Magic 2nd 

11/20 - Stop Magic 2nd 

          - Withdrawal charge balance


