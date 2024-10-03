SinyallerBölümler
Cheng Zhuang

Description in avatar

Cheng Zhuang
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 103%
ICMarketsSC-Live09
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
476
Kârla kapanan işlemler:
385 (80.88%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (19.12%)
En iyi işlem:
59.04 USD
En kötü işlem:
-14.43 USD
Brüt kâr:
1 120.26 USD (63 789 pips)
Brüt zarar:
-163.94 USD (8 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (126.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.33 USD (34)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
3.02%
Maks. mevduat yükü:
13.80%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
16.21
Alış işlemleri:
226 (47.48%)
Satış işlemleri:
250 (52.52%)
Kâr faktörü:
6.83
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
2.91 USD
Ortalama zarar:
-1.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.99 USD (8)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
16.99%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.99 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.63% (58.99 USD)
Varlığa göre:
13.56% (296.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 52
EURNZD 52
AUDUSD 47
AUDCHF 45
EURJPY 41
NZDUSD 40
EURUSD 29
GBPAUD 24
CHFJPY 22
USDJPY 17
GBPJPY 17
GBPNZD 14
CADJPY 13
NZDCHF 11
NZDJPY 10
AUDJPY 8
CADCHF 8
GBPCAD 7
USDCAD 7
AUDNZD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 217
EURNZD 101
AUDUSD 101
AUDCHF 89
EURJPY 92
NZDUSD 16
EURUSD 13
GBPAUD 37
CHFJPY 64
USDJPY 60
GBPJPY 61
GBPNZD 76
CADJPY 19
NZDCHF 20
NZDJPY 47
AUDJPY 7
CADCHF -48
GBPCAD 23
USDCAD -59
AUDNZD 0
EURAUD 6
EURCAD 9
GBPUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
EURNZD 9.3K
AUDUSD 2.6K
AUDCHF 3.3K
EURJPY 5.9K
NZDUSD 1.2K
EURUSD 603
GBPAUD 3.7K
CHFJPY 4.1K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.6K
GBPNZD 1.8K
CADJPY 2.3K
NZDCHF 507
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 471
CADCHF -1.1K
GBPCAD 1.1K
USDCAD -3K
AUDNZD -17
EURAUD 473
EURCAD 513
GBPUSD 78
AUDCAD 58
NZDCAD 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.04 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +126.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 141
TMGM.TradeMax-Live5
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 87
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.82 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 17378
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 605
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 38
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
1.13 × 668
VantageInternational-Live 18
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live32
1.24 × 74
ICMarketsEU-Live17
1.25 × 24
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 132
87 daha fazla...
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
İnceleme yok
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Description in avatar
Ayda 31 USD
103%
0
0
USD
2.3K
USD
100
74%
476
80%
3%
6.83
2.01
USD
14%
1:200
