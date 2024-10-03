- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
476
Kârla kapanan işlemler:
385 (80.88%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (19.12%)
En iyi işlem:
59.04 USD
En kötü işlem:
-14.43 USD
Brüt kâr:
1 120.26 USD (63 789 pips)
Brüt zarar:
-163.94 USD (8 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (126.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.33 USD (34)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
3.02%
Maks. mevduat yükü:
13.80%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
16.21
Alış işlemleri:
226 (47.48%)
Satış işlemleri:
250 (52.52%)
Kâr faktörü:
6.83
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
2.91 USD
Ortalama zarar:
-1.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.99 USD (8)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
16.99%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.99 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.63% (58.99 USD)
Varlığa göre:
13.56% (296.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURNZD
|52
|AUDUSD
|47
|AUDCHF
|45
|EURJPY
|41
|NZDUSD
|40
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|24
|CHFJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPJPY
|17
|GBPNZD
|14
|CADJPY
|13
|NZDCHF
|11
|NZDJPY
|10
|AUDJPY
|8
|CADCHF
|8
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|217
|EURNZD
|101
|AUDUSD
|101
|AUDCHF
|89
|EURJPY
|92
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|37
|CHFJPY
|64
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|61
|GBPNZD
|76
|CADJPY
|19
|NZDCHF
|20
|NZDJPY
|47
|AUDJPY
|7
|CADCHF
|-48
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-59
|AUDNZD
|0
|EURAUD
|6
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDCHF
|3.3K
|EURJPY
|5.9K
|NZDUSD
|1.2K
|EURUSD
|603
|GBPAUD
|3.7K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|4.6K
|GBPNZD
|1.8K
|CADJPY
|2.3K
|NZDCHF
|507
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|471
|CADCHF
|-1.1K
|GBPCAD
|1.1K
|USDCAD
|-3K
|AUDNZD
|-17
|EURAUD
|473
|EURCAD
|513
|GBPUSD
|78
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|48
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.04 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +126.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|1.36 × 132
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 31 USD
103%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
100
74%
476
80%
3%
6.83
2.01
USD
USD
14%
1:200