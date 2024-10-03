СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ludao
Cheng Zhuang

Ludao

Cheng Zhuang
0 отзывов
Надежность
113 недель
0 / 0 USD
Копировать за 52 USD в месяц
прирост с 2023 123%
ICMarketsSC-Live09
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
597
Прибыльных трейдов:
482 (80.73%)
Убыточных трейдов:
115 (19.26%)
Лучший трейд:
59.04 USD
Худший трейд:
-14.43 USD
Общая прибыль:
1 365.47 USD (80 372 pips)
Общий убыток:
-181.62 USD (9 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (126.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.33 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
3.02%
Макс. загрузка депозита:
14.28%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
20.07
Длинных трейдов:
329 (55.11%)
Коротких трейдов:
268 (44.89%)
Профит фактор:
7.52
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-1.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-58.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.99 USD (8)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.85%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.99 USD (3.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (58.99 USD)
По эквити:
15.51% (359.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 62
XAUUSD 61
EURJPY 58
EURNZD 52
AUDUSD 51
AUDCHF 45
NZDUSD 40
AUDJPY 39
EURUSD 31
GBPAUD 25
CHFJPY 24
USDJPY 17
GBPJPY 17
GBPNZD 14
NZDCHF 11
NZDJPY 10
CADCHF 8
GBPCAD 7
USDCAD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY 52
XAUUSD 285
EURJPY 146
EURNZD 101
AUDUSD 101
AUDCHF 89
NZDUSD 16
AUDJPY 64
EURUSD 13
GBPAUD 40
CHFJPY 67
USDJPY 60
GBPJPY 61
GBPNZD 76
NZDCHF 20
NZDJPY 47
CADCHF -48
GBPCAD 23
USDCAD -59
NZDCAD 12
AUDNZD 0
EURAUD 6
EURCAD 9
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 2
XAGUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY 5.6K
XAUUSD 18K
EURJPY 9.9K
EURNZD 9.3K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 3.3K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 3.2K
EURUSD 565
GBPAUD 3.9K
CHFJPY 4.3K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.6K
GBPNZD 1.8K
NZDCHF 507
NZDJPY 1.1K
CADCHF -1.1K
GBPCAD 1.1K
USDCAD -3K
NZDCAD 180
AUDNZD -17
EURAUD 473
EURCAD 513
GBPUSD 78
AUDCAD 58
USDCHF 34
XAGUSD -290
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.04 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +126.33 USD
Макс. убыток в серии: -58.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 9
TMGM.TradeMax-Live5
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 146
ICMarketsSC-Live10
0.49 × 96
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 9
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.78 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.95 × 609
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 17406
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 40
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
1.12 × 681
ICMarketsSC-Live03
1.20 × 10
еще 100...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ludao
52 USD в месяц
123%
0
0
USD
2.5K
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
16%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.