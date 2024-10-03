- Прирост
Всего трейдов:
597
Прибыльных трейдов:
482 (80.73%)
Убыточных трейдов:
115 (19.26%)
Лучший трейд:
59.04 USD
Худший трейд:
-14.43 USD
Общая прибыль:
1 365.47 USD (80 372 pips)
Общий убыток:
-181.62 USD (9 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (126.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.33 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
3.02%
Макс. загрузка депозита:
14.28%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
20.07
Длинных трейдов:
329 (55.11%)
Коротких трейдов:
268 (44.89%)
Профит фактор:
7.52
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-1.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-58.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.99 USD (8)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.85%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.99 USD (3.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (58.99 USD)
По эквити:
15.51% (359.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|62
|XAUUSD
|61
|EURJPY
|58
|EURNZD
|52
|AUDUSD
|51
|AUDCHF
|45
|NZDUSD
|40
|AUDJPY
|39
|EURUSD
|31
|GBPAUD
|25
|CHFJPY
|24
|USDJPY
|17
|GBPJPY
|17
|GBPNZD
|14
|NZDCHF
|11
|NZDJPY
|10
|CADCHF
|8
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|52
|XAUUSD
|285
|EURJPY
|146
|EURNZD
|101
|AUDUSD
|101
|AUDCHF
|89
|NZDUSD
|16
|AUDJPY
|64
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|40
|CHFJPY
|67
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|61
|GBPNZD
|76
|NZDCHF
|20
|NZDJPY
|47
|CADCHF
|-48
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-59
|NZDCAD
|12
|AUDNZD
|0
|EURAUD
|6
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|2
|XAGUSD
|-3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|5.6K
|XAUUSD
|18K
|EURJPY
|9.9K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|2.7K
|AUDCHF
|3.3K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDJPY
|3.2K
|EURUSD
|565
|GBPAUD
|3.9K
|CHFJPY
|4.3K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|4.6K
|GBPNZD
|1.8K
|NZDCHF
|507
|NZDJPY
|1.1K
|CADCHF
|-1.1K
|GBPCAD
|1.1K
|USDCAD
|-3K
|NZDCAD
|180
|AUDNZD
|-17
|EURAUD
|473
|EURCAD
|513
|GBPUSD
|78
|AUDCAD
|58
|USDCHF
|34
|XAGUSD
|-290
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.04 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +126.33 USD
Макс. убыток в серии: -58.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GMI-Live07
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
Exness-Real18
|0.00 × 14
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.22 × 9
TMGM.TradeMax-Live5
|0.37 × 35
ICMarketsSC-Live07
|0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 146
ICMarketsSC-Live10
|0.49 × 96
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 9
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
|0.78 × 23
ICMarketsSC-Live31
|0.95 × 609
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 17406
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 40
ICMarkets-Live04
|1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
|1.12 × 681
ICMarketsSC-Live03
|1.20 × 10
еще 100...
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
52 USD в месяц
123%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
USD
16%
1:200