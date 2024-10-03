- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
597
盈利交易:
482 (80.73%)
亏损交易:
115 (19.26%)
最好交易:
59.04 USD
最差交易:
-14.43 USD
毛利:
1 365.47 USD (80 372 pips)
毛利亏损:
-181.62 USD (9 766 pips)
最大连续赢利:
34 (126.33 USD)
最大连续盈利:
126.33 USD (34)
夏普比率:
0.42
交易活动:
3.02%
最大入金加载:
14.28%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 小时
采收率:
20.07
长期交易:
329 (55.11%)
短期交易:
268 (44.89%)
利润因子:
7.52
预期回报:
1.98 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-1.58 USD
最大连续失误:
8 (-58.99 USD)
最大连续亏损:
-58.99 USD (8)
每月增长:
2.87%
年度预测:
34.85%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58.99 USD (3.97%)
相对跌幅:
结余:
5.63% (58.99 USD)
净值:
15.51% (359.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|62
|XAUUSD
|61
|EURJPY
|58
|EURNZD
|52
|AUDUSD
|51
|AUDCHF
|45
|NZDUSD
|40
|AUDJPY
|39
|EURUSD
|31
|GBPAUD
|25
|CHFJPY
|24
|USDJPY
|17
|GBPJPY
|17
|GBPNZD
|14
|NZDCHF
|11
|NZDJPY
|10
|CADCHF
|8
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|52
|XAUUSD
|285
|EURJPY
|146
|EURNZD
|101
|AUDUSD
|101
|AUDCHF
|89
|NZDUSD
|16
|AUDJPY
|64
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|40
|CHFJPY
|67
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|61
|GBPNZD
|76
|NZDCHF
|20
|NZDJPY
|47
|CADCHF
|-48
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-59
|NZDCAD
|12
|AUDNZD
|0
|EURAUD
|6
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|2
|XAGUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|5.6K
|XAUUSD
|18K
|EURJPY
|9.9K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|2.7K
|AUDCHF
|3.3K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDJPY
|3.2K
|EURUSD
|565
|GBPAUD
|3.9K
|CHFJPY
|4.3K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|4.6K
|GBPNZD
|1.8K
|NZDCHF
|507
|NZDJPY
|1.1K
|CADCHF
|-1.1K
|GBPCAD
|1.1K
|USDCAD
|-3K
|NZDCAD
|180
|AUDNZD
|-17
|EURAUD
|473
|EURCAD
|513
|GBPUSD
|78
|AUDCAD
|58
|USDCHF
|34
|XAGUSD
|-290
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.04 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +126.33 USD
最大连续亏损: -58.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 9
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live07
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 146
|
ICMarketsSC-Live10
|0.49 × 96
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live02
|0.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|0.95 × 609
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 17406
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 40
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 873
|
ICMarketsSC-Live24
|1.12 × 681
|
ICMarketsSC-Live03
|1.20 × 10
自编多品种低频短线ea。单次操作一个品种一个方向，按资金比例跟随，大部分行情浮亏8%内，23年10月至今最高浮亏15%，止损设30%（理论上三年难遇）有提前干预止损，概率参考历史。分批进出场一般不隔夜。在尽可能低风险的时机入场，以提高胜率。有既定目标价防止获利回吐。年利润50%，跟单必须接受低频。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月52 USD
123%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
USD
16%
1:200