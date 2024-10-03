信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ludao
Cheng Zhuang

Ludao

Cheng Zhuang
可靠性
113
0 / 0 USD
每月复制 52 USD per 
增长自 2023 123%
ICMarketsSC-Live09
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
597
盈利交易:
482 (80.73%)
亏损交易:
115 (19.26%)
最好交易:
59.04 USD
最差交易:
-14.43 USD
毛利:
1 365.47 USD (80 372 pips)
毛利亏损:
-181.62 USD (9 766 pips)
最大连续赢利:
34 (126.33 USD)
最大连续盈利:
126.33 USD (34)
夏普比率:
0.42
交易活动:
3.02%
最大入金加载:
14.28%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 小时
采收率:
20.07
长期交易:
329 (55.11%)
短期交易:
268 (44.89%)
利润因子:
7.52
预期回报:
1.98 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-1.58 USD
最大连续失误:
8 (-58.99 USD)
最大连续亏损:
-58.99 USD (8)
每月增长:
2.87%
年度预测:
34.85%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58.99 USD (3.97%)
相对跌幅:
结余:
5.63% (58.99 USD)
净值:
15.51% (359.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 62
XAUUSD 61
EURJPY 58
EURNZD 52
AUDUSD 51
AUDCHF 45
NZDUSD 40
AUDJPY 39
EURUSD 31
GBPAUD 25
CHFJPY 24
USDJPY 17
GBPJPY 17
GBPNZD 14
NZDCHF 11
NZDJPY 10
CADCHF 8
GBPCAD 7
USDCAD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY 52
XAUUSD 285
EURJPY 146
EURNZD 101
AUDUSD 101
AUDCHF 89
NZDUSD 16
AUDJPY 64
EURUSD 13
GBPAUD 40
CHFJPY 67
USDJPY 60
GBPJPY 61
GBPNZD 76
NZDCHF 20
NZDJPY 47
CADCHF -48
GBPCAD 23
USDCAD -59
NZDCAD 12
AUDNZD 0
EURAUD 6
EURCAD 9
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 2
XAGUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY 5.6K
XAUUSD 18K
EURJPY 9.9K
EURNZD 9.3K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 3.3K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 3.2K
EURUSD 565
GBPAUD 3.9K
CHFJPY 4.3K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.6K
GBPNZD 1.8K
NZDCHF 507
NZDJPY 1.1K
CADCHF -1.1K
GBPCAD 1.1K
USDCAD -3K
NZDCAD 180
AUDNZD -17
EURAUD 473
EURCAD 513
GBPUSD 78
AUDCAD 58
USDCHF 34
XAGUSD -290
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.04 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +126.33 USD
最大连续亏损: -58.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 9
TMGM.TradeMax-Live5
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 146
ICMarketsSC-Live10
0.49 × 96
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 9
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.78 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.95 × 609
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 17406
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 40
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
1.12 × 681
ICMarketsSC-Live03
1.20 × 10
100 更多...
自编多品种低频短线ea。单次操作一个品种一个方向，按资金比例跟随，大部分行情浮亏8%内，23年10月至今最高浮亏15%，止损设30%（理论上三年难遇）有提前干预止损，概率参考历史。分批进出场一般不隔夜。在尽可能低风险的时机入场，以提高胜率。有既定目标价防止获利回吐。年利润50%，跟单必须接受低频。

没有评论
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ludao
每月52 USD
123%
0
0
USD
2.5K
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
16%
1:200
复制

