Cheng Zhuang

Ludao

Cheng Zhuang
レビュー0件
信頼性
113週間
0 / 0 USD
月額  52  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 123%
ICMarketsSC-Live09
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
597
利益トレード:
482 (80.73%)
損失トレード:
115 (19.26%)
ベストトレード:
59.04 USD
最悪のトレード:
-14.43 USD
総利益:
1 365.47 USD (80 372 pips)
総損失:
-181.62 USD (9 766 pips)
最大連続の勝ち:
34 (126.33 USD)
最大連続利益:
126.33 USD (34)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
3.02%
最大入金額:
14.28%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
20.07
長いトレード:
329 (55.11%)
短いトレード:
268 (44.89%)
プロフィットファクター:
7.52
期待されたペイオフ:
1.98 USD
平均利益:
2.83 USD
平均損失:
-1.58 USD
最大連続の負け:
8 (-58.99 USD)
最大連続損失:
-58.99 USD (8)
月間成長:
2.87%
年間予想:
34.85%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
58.99 USD (3.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.63% (58.99 USD)
エクイティによる:
15.51% (359.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 62
XAUUSD 61
EURJPY 58
EURNZD 52
AUDUSD 51
AUDCHF 45
NZDUSD 40
AUDJPY 39
EURUSD 31
GBPAUD 25
CHFJPY 24
USDJPY 17
GBPJPY 17
GBPNZD 14
NZDCHF 11
NZDJPY 10
CADCHF 8
GBPCAD 7
USDCAD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY 52
XAUUSD 285
EURJPY 146
EURNZD 101
AUDUSD 101
AUDCHF 89
NZDUSD 16
AUDJPY 64
EURUSD 13
GBPAUD 40
CHFJPY 67
USDJPY 60
GBPJPY 61
GBPNZD 76
NZDCHF 20
NZDJPY 47
CADCHF -48
GBPCAD 23
USDCAD -59
NZDCAD 12
AUDNZD 0
EURAUD 6
EURCAD 9
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 2
XAGUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY 5.6K
XAUUSD 18K
EURJPY 9.9K
EURNZD 9.3K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 3.3K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 3.2K
EURUSD 565
GBPAUD 3.9K
CHFJPY 4.3K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.6K
GBPNZD 1.8K
NZDCHF 507
NZDJPY 1.1K
CADCHF -1.1K
GBPCAD 1.1K
USDCAD -3K
NZDCAD 180
AUDNZD -17
EURAUD 473
EURCAD 513
GBPUSD 78
AUDCAD 58
USDCHF 34
XAGUSD -290
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.04 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +126.33 USD
最大連続損失: -58.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 9
TMGM.TradeMax-Live5
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 146
ICMarketsSC-Live10
0.49 × 96
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 9
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.78 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.95 × 609
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 17406
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 40
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
1.12 × 681
ICMarketsSC-Live03
1.20 × 10
100 より多く...
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
レビューなし
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ludao
52 USD/月
123%
0
0
USD
2.5K
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
16%
1:200
コピー

