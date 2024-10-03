- Crescita
Trade:
476
Profit Trade:
385 (80.88%)
Loss Trade:
91 (19.12%)
Best Trade:
59.04 USD
Worst Trade:
-14.43 USD
Profitto lordo:
1 120.26 USD (63 789 pips)
Perdita lorda:
-163.94 USD (8 437 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (126.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.33 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
3.02%
Massimo carico di deposito:
13.80%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
16.21
Long Trade:
226 (47.48%)
Short Trade:
250 (52.52%)
Fattore di profitto:
6.83
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
2.91 USD
Perdita media:
-1.80 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.99 USD (8)
Crescita mensile:
1.40%
Previsione annuale:
16.99%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.99 USD (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.63% (58.99 USD)
Per equità:
13.56% (296.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURNZD
|52
|AUDUSD
|47
|AUDCHF
|45
|EURJPY
|41
|NZDUSD
|40
|EURUSD
|29
|GBPAUD
|24
|CHFJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPJPY
|17
|GBPNZD
|14
|CADJPY
|13
|NZDCHF
|11
|NZDJPY
|10
|AUDJPY
|8
|CADCHF
|8
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|217
|EURNZD
|101
|AUDUSD
|101
|AUDCHF
|89
|EURJPY
|92
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|37
|CHFJPY
|64
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|61
|GBPNZD
|76
|CADJPY
|19
|NZDCHF
|20
|NZDJPY
|47
|AUDJPY
|7
|CADCHF
|-48
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-59
|AUDNZD
|0
|EURAUD
|6
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDCHF
|3.3K
|EURJPY
|5.9K
|NZDUSD
|1.2K
|EURUSD
|603
|GBPAUD
|3.7K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|4.6K
|GBPNZD
|1.8K
|CADJPY
|2.3K
|NZDCHF
|507
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|471
|CADCHF
|-1.1K
|GBPCAD
|1.1K
|USDCAD
|-3K
|AUDNZD
|-17
|EURAUD
|473
|EURCAD
|513
|GBPUSD
|78
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +59.04 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +126.33 USD
Massima perdita consecutiva: -58.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 9
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live07
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 141
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 87
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live02
|0.82 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.94 × 17378
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 605
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 38
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 873
|
ICMarketsSC-Live24
|1.13 × 668
|
VantageInternational-Live 18
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|1.24 × 74
|
ICMarketsEU-Live17
|1.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 132
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
