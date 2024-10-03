SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Description in avatar
Cheng Zhuang

Description in avatar

Cheng Zhuang
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2023 103%
ICMarketsSC-Live09
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
476
Profit Trade:
385 (80.88%)
Loss Trade:
91 (19.12%)
Best Trade:
59.04 USD
Worst Trade:
-14.43 USD
Profitto lordo:
1 120.26 USD (63 789 pips)
Perdita lorda:
-163.94 USD (8 437 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (126.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.33 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
3.02%
Massimo carico di deposito:
13.80%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
16.21
Long Trade:
226 (47.48%)
Short Trade:
250 (52.52%)
Fattore di profitto:
6.83
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
2.91 USD
Perdita media:
-1.80 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.99 USD (8)
Crescita mensile:
1.40%
Previsione annuale:
16.99%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.99 USD (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.63% (58.99 USD)
Per equità:
13.56% (296.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
EURNZD 52
AUDUSD 47
AUDCHF 45
EURJPY 41
NZDUSD 40
EURUSD 29
GBPAUD 24
CHFJPY 22
USDJPY 17
GBPJPY 17
GBPNZD 14
CADJPY 13
NZDCHF 11
NZDJPY 10
AUDJPY 8
CADCHF 8
GBPCAD 7
USDCAD 7
AUDNZD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 217
EURNZD 101
AUDUSD 101
AUDCHF 89
EURJPY 92
NZDUSD 16
EURUSD 13
GBPAUD 37
CHFJPY 64
USDJPY 60
GBPJPY 61
GBPNZD 76
CADJPY 19
NZDCHF 20
NZDJPY 47
AUDJPY 7
CADCHF -48
GBPCAD 23
USDCAD -59
AUDNZD 0
EURAUD 6
EURCAD 9
GBPUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
EURNZD 9.3K
AUDUSD 2.6K
AUDCHF 3.3K
EURJPY 5.9K
NZDUSD 1.2K
EURUSD 603
GBPAUD 3.7K
CHFJPY 4.1K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.6K
GBPNZD 1.8K
CADJPY 2.3K
NZDCHF 507
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 471
CADCHF -1.1K
GBPCAD 1.1K
USDCAD -3K
AUDNZD -17
EURAUD 473
EURCAD 513
GBPUSD 78
AUDCAD 58
NZDCAD 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.04 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +126.33 USD
Massima perdita consecutiva: -58.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 141
TMGM.TradeMax-Live5
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 87
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.82 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 17378
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 605
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 38
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
1.13 × 668
VantageInternational-Live 18
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live32
1.24 × 74
ICMarketsEU-Live17
1.25 × 24
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 132
87 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Description in avatar
31USD al mese
103%
0
0
USD
2.3K
USD
100
74%
476
80%
3%
6.83
2.01
USD
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.