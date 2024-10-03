SinaisSeções
Cheng Zhuang

Ludao

Cheng Zhuang
0 comentários
Confiabilidade
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 52 USD por mês
crescimento desde 2023 123%
ICMarketsSC-Live09
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
597
Negociações com lucro:
482 (80.73%)
Negociações com perda:
115 (19.26%)
Melhor negociação:
59.04 USD
Pior negociação:
-14.43 USD
Lucro bruto:
1 365.47 USD (80 372 pips)
Perda bruta:
-181.62 USD (9 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (126.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.33 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
3.02%
Depósito máximo carregado:
14.28%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
20.07
Negociações longas:
329 (55.11%)
Negociações curtas:
268 (44.89%)
Fator de lucro:
7.52
Valor esperado:
1.98 USD
Lucro médio:
2.83 USD
Perda média:
-1.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-58.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.99 USD (8)
Crescimento mensal:
2.87%
Previsão anual:
34.85%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.99 USD (3.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.63% (58.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.51% (359.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 62
XAUUSD 61
EURJPY 58
EURNZD 52
AUDUSD 51
AUDCHF 45
NZDUSD 40
AUDJPY 39
EURUSD 31
GBPAUD 25
CHFJPY 24
USDJPY 17
GBPJPY 17
GBPNZD 14
NZDCHF 11
NZDJPY 10
CADCHF 8
GBPCAD 7
USDCAD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 52
XAUUSD 285
EURJPY 146
EURNZD 101
AUDUSD 101
AUDCHF 89
NZDUSD 16
AUDJPY 64
EURUSD 13
GBPAUD 40
CHFJPY 67
USDJPY 60
GBPJPY 61
GBPNZD 76
NZDCHF 20
NZDJPY 47
CADCHF -48
GBPCAD 23
USDCAD -59
NZDCAD 12
AUDNZD 0
EURAUD 6
EURCAD 9
GBPUSD 1
AUDCAD 1
USDCHF 2
XAGUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY 5.6K
XAUUSD 18K
EURJPY 9.9K
EURNZD 9.3K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 3.3K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 3.2K
EURUSD 565
GBPAUD 3.9K
CHFJPY 4.3K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.6K
GBPNZD 1.8K
NZDCHF 507
NZDJPY 1.1K
CADCHF -1.1K
GBPCAD 1.1K
USDCAD -3K
NZDCAD 180
AUDNZD -17
EURAUD 473
EURCAD 513
GBPUSD 78
AUDCAD 58
USDCHF 34
XAGUSD -290
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.04 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +126.33 USD
Máxima perda consecutiva: -58.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 9
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
Tickmill-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 9
TMGM.TradeMax-Live5
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 146
ICMarketsSC-Live10
0.49 × 96
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 9
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.78 × 23
ICMarketsSC-Live31
0.95 × 609
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 17406
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 40
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live24
1.12 × 681
ICMarketsSC-Live03
1.20 × 10
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
Sem comentários
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ludao
52 USD por mês
123%
0
0
USD
2.5K
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
16%
1:200
Copiar

