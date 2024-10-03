- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
597
Negociações com lucro:
482 (80.73%)
Negociações com perda:
115 (19.26%)
Melhor negociação:
59.04 USD
Pior negociação:
-14.43 USD
Lucro bruto:
1 365.47 USD (80 372 pips)
Perda bruta:
-181.62 USD (9 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (126.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.33 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
3.02%
Depósito máximo carregado:
14.28%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
20.07
Negociações longas:
329 (55.11%)
Negociações curtas:
268 (44.89%)
Fator de lucro:
7.52
Valor esperado:
1.98 USD
Lucro médio:
2.83 USD
Perda média:
-1.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-58.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.99 USD (8)
Crescimento mensal:
2.87%
Previsão anual:
34.85%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.99 USD (3.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.63% (58.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.51% (359.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADJPY
|62
|XAUUSD
|61
|EURJPY
|58
|EURNZD
|52
|AUDUSD
|51
|AUDCHF
|45
|NZDUSD
|40
|AUDJPY
|39
|EURUSD
|31
|GBPAUD
|25
|CHFJPY
|24
|USDJPY
|17
|GBPJPY
|17
|GBPNZD
|14
|NZDCHF
|11
|NZDJPY
|10
|CADCHF
|8
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADJPY
|52
|XAUUSD
|285
|EURJPY
|146
|EURNZD
|101
|AUDUSD
|101
|AUDCHF
|89
|NZDUSD
|16
|AUDJPY
|64
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|40
|CHFJPY
|67
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|61
|GBPNZD
|76
|NZDCHF
|20
|NZDJPY
|47
|CADCHF
|-48
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-59
|NZDCAD
|12
|AUDNZD
|0
|EURAUD
|6
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|2
|XAGUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADJPY
|5.6K
|XAUUSD
|18K
|EURJPY
|9.9K
|EURNZD
|9.3K
|AUDUSD
|2.7K
|AUDCHF
|3.3K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDJPY
|3.2K
|EURUSD
|565
|GBPAUD
|3.9K
|CHFJPY
|4.3K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|4.6K
|GBPNZD
|1.8K
|NZDCHF
|507
|NZDJPY
|1.1K
|CADCHF
|-1.1K
|GBPCAD
|1.1K
|USDCAD
|-3K
|NZDCAD
|180
|AUDNZD
|-17
|EURAUD
|473
|EURCAD
|513
|GBPUSD
|78
|AUDCAD
|58
|USDCHF
|34
|XAGUSD
|-290
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.04 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +126.33 USD
Máxima perda consecutiva: -58.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 9
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.37 × 35
|
ICMarketsSC-Live07
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 146
|
ICMarketsSC-Live10
|0.49 × 96
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live02
|0.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live31
|0.95 × 609
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 17406
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 40
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 873
|
ICMarketsSC-Live24
|1.12 × 681
|
ICMarketsSC-Live03
|1.20 × 10
100 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Self-compiled multi-variety low-frequency short-term EA. A single operation of a variety of one direction, according to the proportion of funds to follow, most of the market floating loss within 8%, 23 years since October 23 to the highest floating loss of 15%, stop loss set 30% (theoretically three years rare) there is early intervention stop loss, probability reference history. Entering and exiting the site in batches is generally not overnight. Enter at the lowest possible risk time to increase your chances of winning. Have a set price target to prevent profit-taking. The annual profit is 50%, and the copy must accept low frequency.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
52 USD por mês
123%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
113
75%
597
80%
3%
7.51
1.98
USD
USD
16%
1:200