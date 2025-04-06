- Büyüme
İşlemler:
9 458
Kârla kapanan işlemler:
6 500 (68.72%)
Zararla kapanan işlemler:
2 958 (31.28%)
En iyi işlem:
5 519.35 USD
En kötü işlem:
-5 610.18 USD
Brüt kâr:
132 554.36 USD (2 014 275 pips)
Brüt zarar:
-76 945.94 USD (1 330 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (790.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 519.35 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
99.16%
Maks. mevduat yükü:
23.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
4 714 (49.84%)
Satış işlemleri:
4 744 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
5.88 USD
Ortalama kâr:
20.39 USD
Ortalama zarar:
-26.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-2 686.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 812.83 USD (9)
Aylık büyüme:
19.54%
Yıllık tahmin:
237.04%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
11 723.77 USD (33.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.19% (11 723.77 USD)
Varlığa göre:
37.19% (8 989.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3556
|NZDCAD
|1873
|AUDCAD
|1781
|USDCAD
|733
|EURCHF
|375
|EURUSD
|322
|XAUUSD
|313
|EURGBP
|309
|GBPCHF
|107
|USDJPY
|23
|USDCHF
|18
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|8
|WTI
|7
|NZDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|6.2K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|12K
|USDCAD
|3.9K
|EURCHF
|3K
|EURUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|22K
|EURGBP
|1.9K
|GBPCHF
|1.2K
|USDJPY
|1.7K
|USDCHF
|-1.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|AUDUSD
|-369
|WTI
|1.1K
|NZDUSD
|67
|BTCUSD
|-61
|NZDCHF
|19
|EURCAD
|37
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|59
|GBPNZD
|120
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|-2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|101K
|NZDCAD
|109K
|AUDCAD
|263K
|USDCAD
|53K
|EURCHF
|-3.1K
|EURUSD
|3K
|XAUUSD
|94K
|EURGBP
|53K
|GBPCHF
|11K
|USDJPY
|12K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPUSD
|-11K
|AUDUSD
|-1K
|WTI
|2K
|NZDUSD
|-61
|BTCUSD
|1.4K
|NZDCHF
|117
|EURCAD
|240
|EURAUD
|13
|AUDJPY
|430
|GBPNZD
|965
|GBPCAD
|-1
|ETHUSD
|-701
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 519.35 USD
En kötü işlem: -5 610 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +790.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 686.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
Exness-Real3
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
|0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
|1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
|1.26 × 540
Exness-Real17
|1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
|2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
Axi-US02-Live
|3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
|4.94 × 105
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
多货币高频交易
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4 787%
1
8.3K
USD
USD
50K
USD
USD
192
68%
9 458
68%
99%
1.72
5.88
USD
USD
42%
1:500
Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.