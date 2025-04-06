SinyallerBölümler
Yuan Tan

High frequency

Yuan Tan
1 inceleme
Güvenilirlik
192 hafta
1 / 8.3K USD
büyüme başlangıcı: 2022 4 787%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 458
Kârla kapanan işlemler:
6 500 (68.72%)
Zararla kapanan işlemler:
2 958 (31.28%)
En iyi işlem:
5 519.35 USD
En kötü işlem:
-5 610.18 USD
Brüt kâr:
132 554.36 USD (2 014 275 pips)
Brüt zarar:
-76 945.94 USD (1 330 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (790.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 519.35 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
99.16%
Maks. mevduat yükü:
23.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
4 714 (49.84%)
Satış işlemleri:
4 744 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
5.88 USD
Ortalama kâr:
20.39 USD
Ortalama zarar:
-26.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-2 686.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 812.83 USD (9)
Aylık büyüme:
19.54%
Yıllık tahmin:
237.04%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
11 723.77 USD (33.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.19% (11 723.77 USD)
Varlığa göre:
37.19% (8 989.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 3556
NZDCAD 1873
AUDCAD 1781
USDCAD 733
EURCHF 375
EURUSD 322
XAUUSD 313
EURGBP 309
GBPCHF 107
USDJPY 23
USDCHF 18
GBPUSD 17
AUDUSD 8
WTI 7
NZDUSD 4
BTCUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
EURAUD 1
AUDJPY 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 6.2K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 12K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -1.1K
XAUUSD 22K
EURGBP 1.9K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
USDCHF -1.2K
GBPUSD -2.4K
AUDUSD -369
WTI 1.1K
NZDUSD 67
BTCUSD -61
NZDCHF 19
EURCAD 37
EURAUD 5
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 101K
NZDCAD 109K
AUDCAD 263K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 3K
XAUUSD 94K
EURGBP 53K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
USDCHF -1.5K
GBPUSD -11K
AUDUSD -1K
WTI 2K
NZDUSD -61
BTCUSD 1.4K
NZDCHF 117
EURCAD 240
EURAUD 13
AUDJPY 430
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 519.35 USD
En kötü işlem: -5 610 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +790.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 686.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.26 × 540
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 daha fazla...
多货币高频交易
Ortalama derecelendirme:
Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 11:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 02:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 22:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 20:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
