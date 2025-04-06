- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13 301
Transacciones Rentables:
8 980 (67.51%)
Transacciones Irrentables:
4 321 (32.49%)
Mejor transacción:
5 638.80 USD
Peor transacción:
-6 189.00 USD
Beneficio Bruto:
335 393.48 USD (2 963 355 pips)
Pérdidas Brutas:
-249 319.32 USD (2 347 941 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
92 (790.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 882.97 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.16%
Carga máxima del depósito:
126.44%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.20
Transacciones Largas:
6 648 (49.98%)
Transacciones Cortas:
6 653 (50.02%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
6.47 USD
Beneficio medio:
37.35 USD
Pérdidas medias:
-57.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
57 (-2 686.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 428.90 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.86%
Pronóstico anual:
95.37%
Trading algorítmico:
51%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.23 USD
Máxima:
20 482.13 USD (24.68%)
Reducción relativa:
De balance:
42.19% (11 723.77 USD)
De fondos:
90.74% (30 711.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4030
|XAUUSD
|3317
|NZDCAD
|2014
|AUDCAD
|1958
|USDCAD
|734
|EURCHF
|375
|EURUSD
|328
|EURGBP
|311
|GBPCHF
|107
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|21
|USDCHF
|20
|AUDUSD
|17
|WTI
|11
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|6
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|3
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|2.8K
|XAUUSD
|52K
|NZDCAD
|7.4K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|3.9K
|EURCHF
|3K
|EURUSD
|-985
|EURGBP
|1.9K
|GBPCHF
|1.2K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-2.3K
|USDCHF
|-829
|AUDUSD
|-278
|WTI
|6.6K
|BTCUSD
|139
|CHFJPY
|-3.2K
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|-9
|XAGUSD
|315
|NZDCHF
|19
|EURCAD
|37
|AUDJPY
|59
|GBPNZD
|120
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|-2
|AUDCHF
|104
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|55K
|XAUUSD
|-11K
|NZDCAD
|89K
|AUDCAD
|298K
|USDCAD
|53K
|EURCHF
|-3.1K
|EURUSD
|4.1K
|EURGBP
|54K
|GBPCHF
|11K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-10K
|USDCHF
|-1.2K
|AUDUSD
|-1.2K
|WTI
|8.7K
|BTCUSD
|69K
|CHFJPY
|-11K
|NZDUSD
|-61
|EURAUD
|-399
|XAGUSD
|2.1K
|NZDCHF
|117
|EURCAD
|240
|AUDJPY
|400
|GBPNZD
|965
|GBPCAD
|-1
|ETHUSD
|-701
|AUDCHF
|194
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5 638.80 USD
Peor transacción: -6 189 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +790.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 686.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXTRADING.com-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.64 × 158
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 124
|
ICMarketsSC-Live10
|1.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|1.27 × 543
|
Exness-Real17
|1.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.18 × 17
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 88
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.28 × 161
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.92 × 13
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|4.94 × 105
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
otros 11...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Following the trend of the grid, each group of currencies was added after more than 15 years of successful review, and the maximum stop loss for a single currency is US$10,000. No stop loss in the first 15 years does not mean there will be no stop loss in the future. Even if every currency pair has a stop loss in the next 10 years, it will still make money in 9 years. So friends can follow it for a long time, it is the Phoenix.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7 767%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
205
51%
13 301
67%
99%
1.34
6.47
USD
USD
91%
1:400
Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.