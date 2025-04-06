СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Homeopathic Grid
Yuan Tan

Homeopathic Grid

Yuan Tan
1 отзыв
Надежность
205 недель
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2022 7 767%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 301
Прибыльных трейдов:
8 980 (67.51%)
Убыточных трейдов:
4 321 (32.49%)
Лучший трейд:
5 638.80 USD
Худший трейд:
-6 189.00 USD
Общая прибыль:
335 393.48 USD (2 963 355 pips)
Общий убыток:
-249 319.32 USD (2 347 941 pips)
Макс. серия выигрышей:
92 (790.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 882.97 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.16%
Макс. загрузка депозита:
126.44%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
6 648 (49.98%)
Коротких трейдов:
6 653 (50.02%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
6.47 USD
Средняя прибыль:
37.35 USD
Средний убыток:
-57.70 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-2 686.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 428.90 USD (4)
Прирост в месяц:
7.86%
Годовой прогноз:
95.37%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.23 USD
Максимальная:
20 482.13 USD (24.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.19% (11 723.77 USD)
По эквити:
90.74% (30 711.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 4030
XAUUSD 3317
NZDCAD 2014
AUDCAD 1958
USDCAD 734
EURCHF 375
EURUSD 328
EURGBP 311
GBPCHF 107
USDJPY 24
GBPUSD 21
USDCHF 20
AUDUSD 17
WTI 11
BTCUSD 8
CHFJPY 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
XAGUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
AUDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 2.8K
XAUUSD 52K
NZDCAD 7.4K
AUDCAD 13K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -985
EURGBP 1.9K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
GBPUSD -2.3K
USDCHF -829
AUDUSD -278
WTI 6.6K
BTCUSD 139
CHFJPY -3.2K
NZDUSD 67
EURAUD -9
XAGUSD 315
NZDCHF 19
EURCAD 37
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
AUDCHF 104
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 55K
XAUUSD -11K
NZDCAD 89K
AUDCAD 298K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 4.1K
EURGBP 54K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
GBPUSD -10K
USDCHF -1.2K
AUDUSD -1.2K
WTI 8.7K
BTCUSD 69K
CHFJPY -11K
NZDUSD -61
EURAUD -399
XAGUSD 2.1K
NZDCHF 117
EURCAD 240
AUDJPY 400
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
AUDCHF 194
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 638.80 USD
Худший трейд: -6 189 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +790.45 USD
Макс. убыток в серии: -2 686.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.27 × 543
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.18 × 17
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
еще 11...
Following the trend of the grid, each group of currencies was added after more than 15 years of successful review, and the maximum stop loss for a single currency is US$10,000. No stop loss in the first 15 years does not mean there will be no stop loss in the future. Even if every currency pair has a stop loss in the next 10 years, it will still make money in 9 years. So friends can follow it for a long time, it is the Phoenix.
Средняя оценка:
Hugu beraht
2217
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 23:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 44 days. This comprises 3.18% of days out of 1384 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Homeopathic Grid
30 USD в месяц
7 767%
0
0
USD
80K
USD
205
51%
13 301
67%
99%
1.34
6.47
USD
91%
1:400
