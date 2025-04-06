- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13 301
Gewinntrades:
8 980 (67.51%)
Verlusttrades:
4 321 (32.49%)
Bester Trade:
5 638.80 USD
Schlechtester Trade:
-6 189.00 USD
Bruttoprofit:
335 393.48 USD (2 963 355 pips)
Bruttoverlust:
-249 319.32 USD (2 347 941 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
92 (790.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 882.97 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.16%
Max deposit load:
126.44%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.20
Long-Positionen:
6 648 (49.98%)
Short-Positionen:
6 653 (50.02%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
6.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
57 (-2 686.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 428.90 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.86%
Jahresprognose:
95.37%
Algo-Trading:
51%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.23 USD
Maximaler:
20 482.13 USD (24.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.19% (11 723.77 USD)
Kapital:
90.74% (30 711.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4030
|XAUUSD
|3317
|NZDCAD
|2014
|AUDCAD
|1958
|USDCAD
|734
|EURCHF
|375
|EURUSD
|328
|EURGBP
|311
|GBPCHF
|107
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|21
|USDCHF
|20
|AUDUSD
|17
|WTI
|11
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|6
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|3
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|2.8K
|XAUUSD
|52K
|NZDCAD
|7.4K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|3.9K
|EURCHF
|3K
|EURUSD
|-985
|EURGBP
|1.9K
|GBPCHF
|1.2K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-2.3K
|USDCHF
|-829
|AUDUSD
|-278
|WTI
|6.6K
|BTCUSD
|139
|CHFJPY
|-3.2K
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|-9
|XAGUSD
|315
|NZDCHF
|19
|EURCAD
|37
|AUDJPY
|59
|GBPNZD
|120
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|-2
|AUDCHF
|104
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|55K
|XAUUSD
|-11K
|NZDCAD
|89K
|AUDCAD
|298K
|USDCAD
|53K
|EURCHF
|-3.1K
|EURUSD
|4.1K
|EURGBP
|54K
|GBPCHF
|11K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-10K
|USDCHF
|-1.2K
|AUDUSD
|-1.2K
|WTI
|8.7K
|BTCUSD
|69K
|CHFJPY
|-11K
|NZDUSD
|-61
|EURAUD
|-399
|XAGUSD
|2.1K
|NZDCHF
|117
|EURCAD
|240
|AUDJPY
|400
|GBPNZD
|965
|GBPCAD
|-1
|ETHUSD
|-701
|AUDCHF
|194
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 638.80 USD
Schlechtester Trade: -6 189 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +790.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 686.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Following the trend of the grid, each group of currencies was added after more than 15 years of successful review, and the maximum stop loss for a single currency is US$10,000. No stop loss in the first 15 years does not mean there will be no stop loss in the future. Even if every currency pair has a stop loss in the next 10 years, it will still make money in 9 years. So friends can follow it for a long time, it is the Phoenix.
Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.