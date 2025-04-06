Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Following the trend of the grid, each group of currencies was added after more than 15 years of successful review, and the maximum stop loss for a single currency is US$10,000. No stop loss in the first 15 years does not mean there will be no stop loss in the future. Even if every currency pair has a stop loss in the next 10 years, it will still make money in 9 years. So friends can follow it for a long time, it is the Phoenix.