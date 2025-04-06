SinaisSeções
Yuan Tan

Homeopathic Grid

1 comentário
Confiabilidade
205 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 7 767%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 301
Negociações com lucro:
8 980 (67.51%)
Negociações com perda:
4 321 (32.49%)
Melhor negociação:
5 638.80 USD
Pior negociação:
-6 189.00 USD
Lucro bruto:
335 393.48 USD (2 963 355 pips)
Perda bruta:
-249 319.32 USD (2 347 941 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
92 (790.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 882.97 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.16%
Depósito máximo carregado:
126.44%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.20
Negociações longas:
6 648 (49.98%)
Negociações curtas:
6 653 (50.02%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
6.47 USD
Lucro médio:
37.35 USD
Perda média:
-57.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
57 (-2 686.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 428.90 USD (4)
Crescimento mensal:
7.86%
Previsão anual:
95.37%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.23 USD
Máximo:
20 482.13 USD (24.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.19% (11 723.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
90.74% (30 711.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 4030
XAUUSD 3317
NZDCAD 2014
AUDCAD 1958
USDCAD 734
EURCHF 375
EURUSD 328
EURGBP 311
GBPCHF 107
USDJPY 24
GBPUSD 21
USDCHF 20
AUDUSD 17
WTI 11
BTCUSD 8
CHFJPY 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
XAGUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
AUDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 2.8K
XAUUSD 52K
NZDCAD 7.4K
AUDCAD 13K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -985
EURGBP 1.9K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
GBPUSD -2.3K
USDCHF -829
AUDUSD -278
WTI 6.6K
BTCUSD 139
CHFJPY -3.2K
NZDUSD 67
EURAUD -9
XAGUSD 315
NZDCHF 19
EURCAD 37
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
AUDCHF 104
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 55K
XAUUSD -11K
NZDCAD 89K
AUDCAD 298K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 4.1K
EURGBP 54K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
GBPUSD -10K
USDCHF -1.2K
AUDUSD -1.2K
WTI 8.7K
BTCUSD 69K
CHFJPY -11K
NZDUSD -61
EURAUD -399
XAGUSD 2.1K
NZDCHF 117
EURCAD 240
AUDJPY 400
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
AUDCHF 194
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 638.80 USD
Pior negociação: -6 189 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +790.45 USD
Máxima perda consecutiva: -2 686.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.27 × 543
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.18 × 17
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 mais ...
Following the trend of the grid, each group of currencies was added after more than 15 years of successful review, and the maximum stop loss for a single currency is US$10,000. No stop loss in the first 15 years does not mean there will be no stop loss in the future. Even if every currency pair has a stop loss in the next 10 years, it will still make money in 9 years. So friends can follow it for a long time, it is the Phoenix.
Classificação Média:
Hugu beraht
2217
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 23:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 44 days. This comprises 3.18% of days out of 1384 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
