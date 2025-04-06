シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Homeopathic Grid
Yuan Tan

Homeopathic Grid

Yuan Tan
レビュー1件
信頼性
205週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 7 767%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13 301
利益トレード:
8 980 (67.51%)
損失トレード:
4 321 (32.49%)
ベストトレード:
5 638.80 USD
最悪のトレード:
-6 189.00 USD
総利益:
335 393.48 USD (2 963 355 pips)
総損失:
-249 319.32 USD (2 347 941 pips)
最大連続の勝ち:
92 (790.45 USD)
最大連続利益:
8 882.97 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.16%
最大入金額:
126.44%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.20
長いトレード:
6 648 (49.98%)
短いトレード:
6 653 (50.02%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
6.47 USD
平均利益:
37.35 USD
平均損失:
-57.70 USD
最大連続の負け:
57 (-2 686.37 USD)
最大連続損失:
-13 428.90 USD (4)
月間成長:
7.86%
年間予想:
95.37%
アルゴリズム取引:
51%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.23 USD
最大の:
20 482.13 USD (24.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.19% (11 723.77 USD)
エクイティによる:
90.74% (30 711.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 4030
XAUUSD 3317
NZDCAD 2014
AUDCAD 1958
USDCAD 734
EURCHF 375
EURUSD 328
EURGBP 311
GBPCHF 107
USDJPY 24
GBPUSD 21
USDCHF 20
AUDUSD 17
WTI 11
BTCUSD 8
CHFJPY 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
XAGUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
AUDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 2.8K
XAUUSD 52K
NZDCAD 7.4K
AUDCAD 13K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -985
EURGBP 1.9K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
GBPUSD -2.3K
USDCHF -829
AUDUSD -278
WTI 6.6K
BTCUSD 139
CHFJPY -3.2K
NZDUSD 67
EURAUD -9
XAGUSD 315
NZDCHF 19
EURCAD 37
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
AUDCHF 104
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD 55K
XAUUSD -11K
NZDCAD 89K
AUDCAD 298K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 4.1K
EURGBP 54K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
GBPUSD -10K
USDCHF -1.2K
AUDUSD -1.2K
WTI 8.7K
BTCUSD 69K
CHFJPY -11K
NZDUSD -61
EURAUD -399
XAGUSD 2.1K
NZDCHF 117
EURCAD 240
AUDJPY 400
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
AUDCHF 194
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 638.80 USD
最悪のトレード: -6 189 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +790.45 USD
最大連続損失: -2 686.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.27 × 543
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.18 × 17
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 より多く...
Following the trend of the grid, each group of currencies was added after more than 15 years of successful review, and the maximum stop loss for a single currency is US$10,000. No stop loss in the first 15 years does not mean there will be no stop loss in the future. Even if every currency pair has a stop loss in the next 10 years, it will still make money in 9 years. So friends can follow it for a long time, it is the Phoenix.
平均の評価:
Hugu beraht
2217
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 23:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 44 days. This comprises 3.18% of days out of 1384 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
