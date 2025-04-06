信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Homeopathic Grid
Yuan Tan

Homeopathic Grid

Yuan Tan
1条评论
可靠性
205
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 7 767%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 301
盈利交易:
8 980 (67.51%)
亏损交易:
4 321 (32.49%)
最好交易:
5 638.80 USD
最差交易:
-6 189.00 USD
毛利:
335 393.48 USD (2 963 355 pips)
毛利亏损:
-249 319.32 USD (2 347 941 pips)
最大连续赢利:
92 (790.45 USD)
最大连续盈利:
8 882.97 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.16%
最大入金加载:
126.44%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.20
长期交易:
6 648 (49.98%)
短期交易:
6 653 (50.02%)
利润因子:
1.35
预期回报:
6.47 USD
平均利润:
37.35 USD
平均损失:
-57.70 USD
最大连续失误:
57 (-2 686.37 USD)
最大连续亏损:
-13 428.90 USD (4)
每月增长:
7.86%
年度预测:
95.37%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
0.23 USD
最大值:
20 482.13 USD (24.68%)
相对跌幅:
结余:
42.19% (11 723.77 USD)
净值:
90.74% (30 711.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 4030
XAUUSD 3317
NZDCAD 2014
AUDCAD 1958
USDCAD 734
EURCHF 375
EURUSD 328
EURGBP 311
GBPCHF 107
USDJPY 24
GBPUSD 21
USDCHF 20
AUDUSD 17
WTI 11
BTCUSD 8
CHFJPY 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
XAGUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
AUDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 2.8K
XAUUSD 52K
NZDCAD 7.4K
AUDCAD 13K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -985
EURGBP 1.9K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
GBPUSD -2.3K
USDCHF -829
AUDUSD -278
WTI 6.6K
BTCUSD 139
CHFJPY -3.2K
NZDUSD 67
EURAUD -9
XAGUSD 315
NZDCHF 19
EURCAD 37
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
AUDCHF 104
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 55K
XAUUSD -11K
NZDCAD 89K
AUDCAD 298K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 4.1K
EURGBP 54K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
GBPUSD -10K
USDCHF -1.2K
AUDUSD -1.2K
WTI 8.7K
BTCUSD 69K
CHFJPY -11K
NZDUSD -61
EURAUD -399
XAGUSD 2.1K
NZDCHF 117
EURCAD 240
AUDJPY 400
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
AUDCHF 194
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 638.80 USD
最差交易: -6 189 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +790.45 USD
最大连续亏损: -2 686.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.27 × 543
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.18 × 17
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 更多...
顺势格子，每组货币都经过15年以上复盘成功才添加进去，单币种最大止损1万美元。前15年无止损不代表未来没有，就算未来10年每个货币对都止损一次，那么它还是综合9年赚钱。所以朋友们可以长期跟随，它就是不死鸟凤凰。
平均等级:
Hugu beraht
2217
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.12.24 11:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 23:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 44 days. This comprises 3.18% of days out of 1384 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Homeopathic Grid
每月30 USD
7 767%
0
0
USD
80K
USD
205
51%
13 301
67%
99%
1.34
6.47
USD
91%
1:400
