SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / High frequency
Yuan Tan

High frequency

Yuan Tan
1 recensione
Affidabilità
192 settimane
1 / 8.3K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 4 787%
FXTRADING.com-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 458
Profit Trade:
6 500 (68.72%)
Loss Trade:
2 958 (31.28%)
Best Trade:
5 519.35 USD
Worst Trade:
-5 610.18 USD
Profitto lordo:
132 554.36 USD (2 014 275 pips)
Perdita lorda:
-76 945.94 USD (1 330 337 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (790.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 519.35 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
99.16%
Massimo carico di deposito:
23.35%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
4 714 (49.84%)
Short Trade:
4 744 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
5.88 USD
Profitto medio:
20.39 USD
Perdita media:
-26.01 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-2 686.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 812.83 USD (9)
Crescita mensile:
19.86%
Previsione annuale:
240.93%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
11 723.77 USD (33.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.19% (11 723.77 USD)
Per equità:
37.19% (8 989.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 3556
NZDCAD 1873
AUDCAD 1781
USDCAD 733
EURCHF 375
EURUSD 322
XAUUSD 313
EURGBP 309
GBPCHF 107
USDJPY 23
USDCHF 18
GBPUSD 17
AUDUSD 8
WTI 7
NZDUSD 4
BTCUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
EURAUD 1
AUDJPY 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 6.2K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 12K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -1.1K
XAUUSD 22K
EURGBP 1.9K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
USDCHF -1.2K
GBPUSD -2.4K
AUDUSD -369
WTI 1.1K
NZDUSD 67
BTCUSD -61
NZDCHF 19
EURCAD 37
EURAUD 5
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 101K
NZDCAD 109K
AUDCAD 263K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 3K
XAUUSD 94K
EURGBP 53K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
USDCHF -1.5K
GBPUSD -11K
AUDUSD -1K
WTI 2K
NZDUSD -61
BTCUSD 1.4K
NZDCHF 117
EURCAD 240
EURAUD 13
AUDJPY 430
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 519.35 USD
Worst Trade: -5 610 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +790.45 USD
Massima perdita consecutiva: -2 686.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.26 × 540
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
多货币高频交易
Valutazione media:
Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 11:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 02:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 22:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 20:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
High frequency
30USD al mese
4 787%
1
8.3K
USD
50K
USD
192
68%
9 458
68%
99%
1.72
5.88
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.