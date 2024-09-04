SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PT Jago Scalping
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
273 (59.86%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (40.13%)
En iyi işlem:
3 000.00 USD
En kötü işlem:
-2 932.00 USD
Brüt kâr:
39 872.31 USD (185 565 pips)
Brüt zarar:
-34 403.15 USD (162 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 526.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 789.05 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
45.78%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
283 (62.06%)
Satış işlemleri:
173 (37.94%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
11.99 USD
Ortalama kâr:
146.05 USD
Ortalama zarar:
-188.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 563.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 040.20 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.08%
Yıllık tahmin:
-1.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.56 USD
Maksimum:
6 755.09 USD (1.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.26% (6 451.79 USD)
Varlığa göre:
3.94% (12 105.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 264
CLR.dmb 31
GBPUSD.dmb 30
USDJPY.dmb 27
EURUSD.dmb 20
AUDUSD.dmb 13
GBPNZD.dmb 8
USDCHF.dmb 7
NZDUSD.dmb 6
GBPJPY.dmb 5
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 4
EURJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
NZDJPY.dmb 2
EURAUD.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
EURCHF.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 2.3K
CLR.dmb 298
GBPUSD.dmb -429
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -138
GBPNZD.dmb -153
USDCHF.dmb -174
NZDUSD.dmb -93
GBPJPY.dmb -170
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
USDCAD.dmb -17
CADJPY.dmb 35
EURJPY.dmb 125
GBPAUD.dmb 28
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb 4
CHFJPY.dmb -63
NZDJPY.dmb -52
EURAUD.dmb -12
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
EURCHF.dmb -37
NQ-JUN.dmb 204
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 25K
CLR.dmb 232
GBPUSD.dmb -2K
USDJPY.dmb 5.5K
EURUSD.dmb -502
AUDUSD.dmb -784
GBPNZD.dmb -1.4K
USDCHF.dmb 469
NZDUSD.dmb -520
GBPJPY.dmb -767
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
USDCAD.dmb 100
CADJPY.dmb -105
EURJPY.dmb 1K
GBPAUD.dmb 74
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb 31
CHFJPY.dmb -436
NZDJPY.dmb -362
EURAUD.dmb -160
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
EURCHF.dmb -297
NQ-JUN.dmb 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 000.00 USD
En kötü işlem: -2 932 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 526.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 563.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PT Jago Scalping
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
305K
USD
60
0%
456
59%
46%
1.15
11.99
USD
4%
1:100
