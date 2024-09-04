SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PT Jago Scalping
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
456
Bénéfice trades:
273 (59.86%)
Perte trades:
183 (40.13%)
Meilleure transaction:
3 000.00 USD
Pire transaction:
-2 932.00 USD
Bénéfice brut:
39 872.31 USD (185 565 pips)
Perte brute:
-34 403.15 USD (162 768 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 526.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 789.05 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
45.78%
Charge de dépôt maximale:
1.51%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
283 (62.06%)
Courts trades:
173 (37.94%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
11.99 USD
Bénéfice moyen:
146.05 USD
Perte moyenne:
-188.00 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 563.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 040.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.16%
Prévision annuelle:
-1.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.56 USD
Maximal:
6 755.09 USD (1.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.26% (6 451.79 USD)
Par fonds propres:
3.94% (12 105.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 264
CLR.dmb 31
GBPUSD.dmb 30
USDJPY.dmb 27
EURUSD.dmb 20
AUDUSD.dmb 13
GBPNZD.dmb 8
USDCHF.dmb 7
NZDUSD.dmb 6
GBPJPY.dmb 5
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 4
EURJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
NZDJPY.dmb 2
EURAUD.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
EURCHF.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 2.3K
CLR.dmb 298
GBPUSD.dmb -429
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -138
GBPNZD.dmb -153
USDCHF.dmb -174
NZDUSD.dmb -93
GBPJPY.dmb -170
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
USDCAD.dmb -17
CADJPY.dmb 35
EURJPY.dmb 125
GBPAUD.dmb 28
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb 4
CHFJPY.dmb -63
NZDJPY.dmb -52
EURAUD.dmb -12
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
EURCHF.dmb -37
NQ-JUN.dmb 204
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 25K
CLR.dmb 232
GBPUSD.dmb -2K
USDJPY.dmb 5.5K
EURUSD.dmb -502
AUDUSD.dmb -784
GBPNZD.dmb -1.4K
USDCHF.dmb 469
NZDUSD.dmb -520
GBPJPY.dmb -767
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
USDCAD.dmb 100
CADJPY.dmb -105
EURJPY.dmb 1K
GBPAUD.dmb 74
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb 31
CHFJPY.dmb -436
NZDJPY.dmb -362
EURAUD.dmb -160
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
EURCHF.dmb -297
NQ-JUN.dmb 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 000.00 USD
Pire transaction: -2 932 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 526.16 USD
Perte consécutive maximale: -2 563.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PT Jago Scalping
30 USD par mois
1%
0
0
USD
305K
USD
60
0%
456
59%
46%
1.15
11.99
USD
4%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.