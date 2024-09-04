- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
552
Negociações com lucro:
333 (60.32%)
Negociações com perda:
219 (39.67%)
Melhor negociação:
3 000.00 USD
Pior negociação:
-2 932.00 USD
Lucro bruto:
43 242.64 USD (221 533 pips)
Perda bruta:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 526.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 789.05 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
45.78%
Depósito máximo carregado:
1.51%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
366 (66.30%)
Negociações curtas:
186 (33.70%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
11.14 USD
Lucro médio:
129.86 USD
Perda média:
-169.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 563.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 040.20 USD (4)
Crescimento mensal:
0.10%
Previsão anual:
1.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
115.56 USD
Máximo:
6 755.09 USD (1.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.26% (6 451.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (12 105.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|315
|CLR.dmb
|37
|GBPUSD.dmb
|35
|USDJPY.dmb
|31
|EURUSD.dmb
|27
|AUDUSD.dmb
|16
|NZDUSD.dmb
|11
|USDCHF.dmb
|10
|GBPNZD.dmb
|9
|GBPJPY.dmb
|6
|EURJPY.dmb
|6
|AUDJPY.dmb
|5
|NZDCAD.dmb
|5
|CADJPY.dmb
|5
|USDCAD.dmb
|5
|CHFJPY.dmb
|4
|GBPAUD.dmb
|4
|NZDJPY.dmb
|4
|NQ-SEP.dmb
|3
|EURGBP.dmb
|3
|EURAUD.dmb
|2
|EURCHF.dmb
|2
|AUDCHF.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|NQ-MAR.dmb
|1
|NQ-JUN.dmb
|1
|NQ-DEC.dmb
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|3.4K
|CLR.dmb
|-31
|GBPUSD.dmb
|-548
|USDJPY.dmb
|4.1K
|EURUSD.dmb
|16
|AUDUSD.dmb
|-194
|NZDUSD.dmb
|-5
|USDCHF.dmb
|-268
|GBPNZD.dmb
|-110
|GBPJPY.dmb
|-145
|EURJPY.dmb
|179
|AUDJPY.dmb
|-51
|NZDCAD.dmb
|41
|CADJPY.dmb
|-6
|USDCAD.dmb
|-17
|CHFJPY.dmb
|-121
|GBPAUD.dmb
|28
|NZDJPY.dmb
|-37
|NQ-SEP.dmb
|-171
|EURGBP.dmb
|-33
|EURAUD.dmb
|-12
|EURCHF.dmb
|-31
|AUDCHF.dmb
|-7
|AUDCAD.dmb
|17
|NQ-MAR.dmb
|-88
|NQ-JUN.dmb
|204
|NQ-DEC.dmb
|101
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|37K
|CLR.dmb
|-92
|GBPUSD.dmb
|-3.1K
|USDJPY.dmb
|5.1K
|EURUSD.dmb
|-740
|AUDUSD.dmb
|-1.3K
|NZDUSD.dmb
|38
|USDCHF.dmb
|-253
|GBPNZD.dmb
|-605
|GBPJPY.dmb
|-391
|EURJPY.dmb
|1.9K
|AUDJPY.dmb
|-420
|NZDCAD.dmb
|225
|CADJPY.dmb
|-706
|USDCAD.dmb
|100
|CHFJPY.dmb
|-1.3K
|GBPAUD.dmb
|74
|NZDJPY.dmb
|-96
|NQ-SEP.dmb
|-8.4K
|EURGBP.dmb
|-242
|EURAUD.dmb
|-160
|EURCHF.dmb
|-244
|AUDCHF.dmb
|-43
|AUDCAD.dmb
|256
|NQ-MAR.dmb
|-4.4K
|NQ-JUN.dmb
|10K
|NQ-DEC.dmb
|5.1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 000.00 USD
Pior negociação: -2 932 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 526.16 USD
Máxima perda consecutiva: -2 563.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
