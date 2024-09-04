SinaisSeções
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 comentários
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
552
Negociações com lucro:
333 (60.32%)
Negociações com perda:
219 (39.67%)
Melhor negociação:
3 000.00 USD
Pior negociação:
-2 932.00 USD
Lucro bruto:
43 242.64 USD (221 533 pips)
Perda bruta:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 526.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 789.05 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
45.78%
Depósito máximo carregado:
1.51%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
366 (66.30%)
Negociações curtas:
186 (33.70%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
11.14 USD
Lucro médio:
129.86 USD
Perda média:
-169.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 563.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 040.20 USD (4)
Crescimento mensal:
0.10%
Previsão anual:
1.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
115.56 USD
Máximo:
6 755.09 USD (1.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.26% (6 451.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (12 105.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 315
CLR.dmb 37
GBPUSD.dmb 35
USDJPY.dmb 31
EURUSD.dmb 27
AUDUSD.dmb 16
NZDUSD.dmb 11
USDCHF.dmb 10
GBPNZD.dmb 9
GBPJPY.dmb 6
EURJPY.dmb 6
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CHFJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NZDJPY.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 3
EURAUD.dmb 2
EURCHF.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
NQ-DEC.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 3.4K
CLR.dmb -31
GBPUSD.dmb -548
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -194
NZDUSD.dmb -5
USDCHF.dmb -268
GBPNZD.dmb -110
GBPJPY.dmb -145
EURJPY.dmb 179
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
CADJPY.dmb -6
USDCAD.dmb -17
CHFJPY.dmb -121
GBPAUD.dmb 28
NZDJPY.dmb -37
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb -33
EURAUD.dmb -12
EURCHF.dmb -31
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
NQ-JUN.dmb 204
NQ-DEC.dmb 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 37K
CLR.dmb -92
GBPUSD.dmb -3.1K
USDJPY.dmb 5.1K
EURUSD.dmb -740
AUDUSD.dmb -1.3K
NZDUSD.dmb 38
USDCHF.dmb -253
GBPNZD.dmb -605
GBPJPY.dmb -391
EURJPY.dmb 1.9K
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
CADJPY.dmb -706
USDCAD.dmb 100
CHFJPY.dmb -1.3K
GBPAUD.dmb 74
NZDJPY.dmb -96
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb -242
EURAUD.dmb -160
EURCHF.dmb -244
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
NQ-JUN.dmb 10K
NQ-DEC.dmb 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 000.00 USD
Pior negociação: -2 932 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 526.16 USD
Máxima perda consecutiva: -2 563.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
