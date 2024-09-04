- 자본
- 축소
트레이드:
554
이익 거래:
334 (60.28%)
손실 거래:
220 (39.71%)
최고의 거래:
3 000.00 USD
최악의 거래:
-2 932.00 USD
총 수익:
43 277.84 USD (221 885 pips)
총 손실:
-37 171.98 USD (185 209 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 526.16 USD)
연속 최대 이익:
3 789.05 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
44.74%
최대 입금량:
1.51%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
367 (66.25%)
숏(주식차입매도):
187 (33.75%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
11.02 USD
평균 이익:
129.57 USD
평균 손실:
-168.96 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 563.90 USD)
연속 최대 손실:
-4 040.20 USD (4)
월별 성장률:
0.04%
연간 예측:
0.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.56 USD
최대한의:
6 755.09 USD (1.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.26% (6 451.79 USD)
자본금별:
3.94% (12 105.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|317
|CLR.dmb
|37
|GBPUSD.dmb
|35
|USDJPY.dmb
|31
|EURUSD.dmb
|27
|AUDUSD.dmb
|16
|NZDUSD.dmb
|11
|USDCHF.dmb
|10
|GBPNZD.dmb
|9
|GBPJPY.dmb
|6
|EURJPY.dmb
|6
|AUDJPY.dmb
|5
|NZDCAD.dmb
|5
|CADJPY.dmb
|5
|USDCAD.dmb
|5
|CHFJPY.dmb
|4
|GBPAUD.dmb
|4
|NZDJPY.dmb
|4
|NQ-SEP.dmb
|3
|EURGBP.dmb
|3
|EURAUD.dmb
|2
|EURCHF.dmb
|2
|AUDCHF.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|NQ-MAR.dmb
|1
|NQ-JUN.dmb
|1
|NQ-DEC.dmb
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.dmb
|3.3K
|CLR.dmb
|-31
|GBPUSD.dmb
|-548
|USDJPY.dmb
|4.1K
|EURUSD.dmb
|16
|AUDUSD.dmb
|-194
|NZDUSD.dmb
|-5
|USDCHF.dmb
|-268
|GBPNZD.dmb
|-110
|GBPJPY.dmb
|-145
|EURJPY.dmb
|179
|AUDJPY.dmb
|-51
|NZDCAD.dmb
|41
|CADJPY.dmb
|-6
|USDCAD.dmb
|-17
|CHFJPY.dmb
|-121
|GBPAUD.dmb
|28
|NZDJPY.dmb
|-37
|NQ-SEP.dmb
|-171
|EURGBP.dmb
|-33
|EURAUD.dmb
|-12
|EURCHF.dmb
|-31
|AUDCHF.dmb
|-7
|AUDCAD.dmb
|17
|NQ-MAR.dmb
|-88
|NQ-JUN.dmb
|204
|NQ-DEC.dmb
|101
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.dmb
|36K
|CLR.dmb
|-92
|GBPUSD.dmb
|-3.1K
|USDJPY.dmb
|5.1K
|EURUSD.dmb
|-740
|AUDUSD.dmb
|-1.3K
|NZDUSD.dmb
|38
|USDCHF.dmb
|-253
|GBPNZD.dmb
|-605
|GBPJPY.dmb
|-391
|EURJPY.dmb
|1.9K
|AUDJPY.dmb
|-420
|NZDCAD.dmb
|225
|CADJPY.dmb
|-706
|USDCAD.dmb
|100
|CHFJPY.dmb
|-1.3K
|GBPAUD.dmb
|74
|NZDJPY.dmb
|-96
|NQ-SEP.dmb
|-8.4K
|EURGBP.dmb
|-242
|EURAUD.dmb
|-160
|EURCHF.dmb
|-244
|AUDCHF.dmb
|-43
|AUDCAD.dmb
|256
|NQ-MAR.dmb
|-4.4K
|NQ-JUN.dmb
|10K
|NQ-DEC.dmb
|5.1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 000.00 USD
최악의 거래: -2 932 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 526.16 USD
연속 최대 손실: -2 563.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
306K
USD
USD
74
0%
554
60%
45%
1.16
11.02
USD
USD
4%
1:100