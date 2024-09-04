SignaleKategorien
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
552
Gewinntrades:
333 (60.32%)
Verlusttrades:
219 (39.67%)
Bester Trade:
3 000.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 932.00 USD
Bruttoprofit:
43 242.64 USD (221 533 pips)
Bruttoverlust:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 526.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 789.05 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
45.78%
Max deposit load:
1.51%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.91
Long-Positionen:
366 (66.30%)
Short-Positionen:
186 (33.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
11.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
129.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-169.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 563.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 040.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.08%
Jahresprognose:
1.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
115.56 USD
Maximaler:
6 755.09 USD (1.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.26% (6 451.79 USD)
Kapital:
3.94% (12 105.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 315
CLR.dmb 37
GBPUSD.dmb 35
USDJPY.dmb 31
EURUSD.dmb 27
AUDUSD.dmb 16
NZDUSD.dmb 11
USDCHF.dmb 10
GBPNZD.dmb 9
GBPJPY.dmb 6
EURJPY.dmb 6
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CHFJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NZDJPY.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 3
EURAUD.dmb 2
EURCHF.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
NQ-DEC.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 3.4K
CLR.dmb -31
GBPUSD.dmb -548
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -194
NZDUSD.dmb -5
USDCHF.dmb -268
GBPNZD.dmb -110
GBPJPY.dmb -145
EURJPY.dmb 179
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
CADJPY.dmb -6
USDCAD.dmb -17
CHFJPY.dmb -121
GBPAUD.dmb 28
NZDJPY.dmb -37
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb -33
EURAUD.dmb -12
EURCHF.dmb -31
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
NQ-JUN.dmb 204
NQ-DEC.dmb 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 37K
CLR.dmb -92
GBPUSD.dmb -3.1K
USDJPY.dmb 5.1K
EURUSD.dmb -740
AUDUSD.dmb -1.3K
NZDUSD.dmb 38
USDCHF.dmb -253
GBPNZD.dmb -605
GBPJPY.dmb -391
EURJPY.dmb 1.9K
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
CADJPY.dmb -706
USDCAD.dmb 100
CHFJPY.dmb -1.3K
GBPAUD.dmb 74
NZDJPY.dmb -96
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb -242
EURAUD.dmb -160
EURCHF.dmb -244
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
NQ-JUN.dmb 10K
NQ-DEC.dmb 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 000.00 USD
Schlechtester Trade: -2 932 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 526.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 563.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
