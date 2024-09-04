シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PT Jago Scalping
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
レビュー0件
信頼性
72週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
552
利益トレード:
333 (60.32%)
損失トレード:
219 (39.67%)
ベストトレード:
3 000.00 USD
最悪のトレード:
-2 932.00 USD
総利益:
43 242.64 USD (221 533 pips)
総損失:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 526.16 USD)
最大連続利益:
3 789.05 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
45.78%
最大入金額:
1.51%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
366 (66.30%)
短いトレード:
186 (33.70%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
11.14 USD
平均利益:
129.86 USD
平均損失:
-169.37 USD
最大連続の負け:
8 (-2 563.90 USD)
最大連続損失:
-4 040.20 USD (4)
月間成長:
0.08%
年間予想:
1.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
115.56 USD
最大の:
6 755.09 USD (1.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.26% (6 451.79 USD)
エクイティによる:
3.94% (12 105.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.dmb 315
CLR.dmb 37
GBPUSD.dmb 35
USDJPY.dmb 31
EURUSD.dmb 27
AUDUSD.dmb 16
NZDUSD.dmb 11
USDCHF.dmb 10
GBPNZD.dmb 9
GBPJPY.dmb 6
EURJPY.dmb 6
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CHFJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NZDJPY.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 3
EURAUD.dmb 2
EURCHF.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
NQ-DEC.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.dmb 3.4K
CLR.dmb -31
GBPUSD.dmb -548
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -194
NZDUSD.dmb -5
USDCHF.dmb -268
GBPNZD.dmb -110
GBPJPY.dmb -145
EURJPY.dmb 179
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
CADJPY.dmb -6
USDCAD.dmb -17
CHFJPY.dmb -121
GBPAUD.dmb 28
NZDJPY.dmb -37
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb -33
EURAUD.dmb -12
EURCHF.dmb -31
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
NQ-JUN.dmb 204
NQ-DEC.dmb 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.dmb 37K
CLR.dmb -92
GBPUSD.dmb -3.1K
USDJPY.dmb 5.1K
EURUSD.dmb -740
AUDUSD.dmb -1.3K
NZDUSD.dmb 38
USDCHF.dmb -253
GBPNZD.dmb -605
GBPJPY.dmb -391
EURJPY.dmb 1.9K
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
CADJPY.dmb -706
USDCAD.dmb 100
CHFJPY.dmb -1.3K
GBPAUD.dmb 74
NZDJPY.dmb -96
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb -242
EURAUD.dmb -160
EURCHF.dmb -244
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
NQ-JUN.dmb 10K
NQ-DEC.dmb 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 000.00 USD
最悪のトレード: -2 932 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 526.16 USD
最大連続損失: -2 563.90 USD

2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
