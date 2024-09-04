- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
552
利益トレード:
333 (60.32%)
損失トレード:
219 (39.67%)
ベストトレード:
3 000.00 USD
最悪のトレード:
-2 932.00 USD
総利益:
43 242.64 USD (221 533 pips)
総損失:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 526.16 USD)
最大連続利益:
3 789.05 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
45.78%
最大入金額:
1.51%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
366 (66.30%)
短いトレード:
186 (33.70%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
11.14 USD
平均利益:
129.86 USD
平均損失:
-169.37 USD
最大連続の負け:
8 (-2 563.90 USD)
最大連続損失:
-4 040.20 USD (4)
月間成長:
0.08%
年間予想:
1.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
115.56 USD
最大の:
6 755.09 USD (1.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.26% (6 451.79 USD)
エクイティによる:
3.94% (12 105.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|315
|CLR.dmb
|37
|GBPUSD.dmb
|35
|USDJPY.dmb
|31
|EURUSD.dmb
|27
|AUDUSD.dmb
|16
|NZDUSD.dmb
|11
|USDCHF.dmb
|10
|GBPNZD.dmb
|9
|GBPJPY.dmb
|6
|EURJPY.dmb
|6
|AUDJPY.dmb
|5
|NZDCAD.dmb
|5
|CADJPY.dmb
|5
|USDCAD.dmb
|5
|CHFJPY.dmb
|4
|GBPAUD.dmb
|4
|NZDJPY.dmb
|4
|NQ-SEP.dmb
|3
|EURGBP.dmb
|3
|EURAUD.dmb
|2
|EURCHF.dmb
|2
|AUDCHF.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|NQ-MAR.dmb
|1
|NQ-JUN.dmb
|1
|NQ-DEC.dmb
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|3.4K
|CLR.dmb
|-31
|GBPUSD.dmb
|-548
|USDJPY.dmb
|4.1K
|EURUSD.dmb
|16
|AUDUSD.dmb
|-194
|NZDUSD.dmb
|-5
|USDCHF.dmb
|-268
|GBPNZD.dmb
|-110
|GBPJPY.dmb
|-145
|EURJPY.dmb
|179
|AUDJPY.dmb
|-51
|NZDCAD.dmb
|41
|CADJPY.dmb
|-6
|USDCAD.dmb
|-17
|CHFJPY.dmb
|-121
|GBPAUD.dmb
|28
|NZDJPY.dmb
|-37
|NQ-SEP.dmb
|-171
|EURGBP.dmb
|-33
|EURAUD.dmb
|-12
|EURCHF.dmb
|-31
|AUDCHF.dmb
|-7
|AUDCAD.dmb
|17
|NQ-MAR.dmb
|-88
|NQ-JUN.dmb
|204
|NQ-DEC.dmb
|101
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|37K
|CLR.dmb
|-92
|GBPUSD.dmb
|-3.1K
|USDJPY.dmb
|5.1K
|EURUSD.dmb
|-740
|AUDUSD.dmb
|-1.3K
|NZDUSD.dmb
|38
|USDCHF.dmb
|-253
|GBPNZD.dmb
|-605
|GBPJPY.dmb
|-391
|EURJPY.dmb
|1.9K
|AUDJPY.dmb
|-420
|NZDCAD.dmb
|225
|CADJPY.dmb
|-706
|USDCAD.dmb
|100
|CHFJPY.dmb
|-1.3K
|GBPAUD.dmb
|74
|NZDJPY.dmb
|-96
|NQ-SEP.dmb
|-8.4K
|EURGBP.dmb
|-242
|EURAUD.dmb
|-160
|EURCHF.dmb
|-244
|AUDCHF.dmb
|-43
|AUDCAD.dmb
|256
|NQ-MAR.dmb
|-4.4K
|NQ-JUN.dmb
|10K
|NQ-DEC.dmb
|5.1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 000.00 USD
最悪のトレード: -2 932 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 526.16 USD
最大連続損失: -2 563.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
306K
USD
USD
72
0%
552
60%
46%
1.16
11.14
USD
USD
4%
1:100