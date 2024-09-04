- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
552
盈利交易:
333 (60.32%)
亏损交易:
219 (39.67%)
最好交易:
3 000.00 USD
最差交易:
-2 932.00 USD
毛利:
43 242.64 USD (221 533 pips)
毛利亏损:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
最大连续赢利:
12 (2 526.16 USD)
最大连续盈利:
3 789.05 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
45.78%
最大入金加载:
1.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.91
长期交易:
366 (66.30%)
短期交易:
186 (33.70%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.14 USD
平均利润:
129.86 USD
平均损失:
-169.37 USD
最大连续失误:
8 (-2 563.90 USD)
最大连续亏损:
-4 040.20 USD (4)
每月增长:
0.11%
年度预测:
1.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
115.56 USD
最大值:
6 755.09 USD (1.32%)
相对跌幅:
结余:
1.26% (6 451.79 USD)
净值:
3.94% (12 105.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|315
|CLR.dmb
|37
|GBPUSD.dmb
|35
|USDJPY.dmb
|31
|EURUSD.dmb
|27
|AUDUSD.dmb
|16
|NZDUSD.dmb
|11
|USDCHF.dmb
|10
|GBPNZD.dmb
|9
|GBPJPY.dmb
|6
|EURJPY.dmb
|6
|AUDJPY.dmb
|5
|NZDCAD.dmb
|5
|CADJPY.dmb
|5
|USDCAD.dmb
|5
|CHFJPY.dmb
|4
|GBPAUD.dmb
|4
|NZDJPY.dmb
|4
|NQ-SEP.dmb
|3
|EURGBP.dmb
|3
|EURAUD.dmb
|2
|EURCHF.dmb
|2
|AUDCHF.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|NQ-MAR.dmb
|1
|NQ-JUN.dmb
|1
|NQ-DEC.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|3.4K
|CLR.dmb
|-31
|GBPUSD.dmb
|-548
|USDJPY.dmb
|4.1K
|EURUSD.dmb
|16
|AUDUSD.dmb
|-194
|NZDUSD.dmb
|-5
|USDCHF.dmb
|-268
|GBPNZD.dmb
|-110
|GBPJPY.dmb
|-145
|EURJPY.dmb
|179
|AUDJPY.dmb
|-51
|NZDCAD.dmb
|41
|CADJPY.dmb
|-6
|USDCAD.dmb
|-17
|CHFJPY.dmb
|-121
|GBPAUD.dmb
|28
|NZDJPY.dmb
|-37
|NQ-SEP.dmb
|-171
|EURGBP.dmb
|-33
|EURAUD.dmb
|-12
|EURCHF.dmb
|-31
|AUDCHF.dmb
|-7
|AUDCAD.dmb
|17
|NQ-MAR.dmb
|-88
|NQ-JUN.dmb
|204
|NQ-DEC.dmb
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|37K
|CLR.dmb
|-92
|GBPUSD.dmb
|-3.1K
|USDJPY.dmb
|5.1K
|EURUSD.dmb
|-740
|AUDUSD.dmb
|-1.3K
|NZDUSD.dmb
|38
|USDCHF.dmb
|-253
|GBPNZD.dmb
|-605
|GBPJPY.dmb
|-391
|EURJPY.dmb
|1.9K
|AUDJPY.dmb
|-420
|NZDCAD.dmb
|225
|CADJPY.dmb
|-706
|USDCAD.dmb
|100
|CHFJPY.dmb
|-1.3K
|GBPAUD.dmb
|74
|NZDJPY.dmb
|-96
|NQ-SEP.dmb
|-8.4K
|EURGBP.dmb
|-242
|EURAUD.dmb
|-160
|EURCHF.dmb
|-244
|AUDCHF.dmb
|-43
|AUDCAD.dmb
|256
|NQ-MAR.dmb
|-4.4K
|NQ-JUN.dmb
|10K
|NQ-DEC.dmb
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 000.00 USD
最差交易: -2 932 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 526.16 USD
最大连续亏损: -2 563.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
306K
USD
USD
72
0%
552
60%
46%
1.16
11.14
USD
USD
4%
1:100