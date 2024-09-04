SignalsSections
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 reviews
Reliability
72 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
552
Profit Trades:
333 (60.32%)
Loss Trades:
219 (39.67%)
Best trade:
3 000.00 USD
Worst trade:
-2 932.00 USD
Gross Profit:
43 242.64 USD (221 533 pips)
Gross Loss:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (2 526.16 USD)
Maximal consecutive profit:
3 789.05 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
45.78%
Max deposit load:
1.51%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
0.91
Long Trades:
366 (66.30%)
Short Trades:
186 (33.70%)
Profit Factor:
1.17
Expected Payoff:
11.14 USD
Average Profit:
129.86 USD
Average Loss:
-169.37 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-2 563.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 040.20 USD (4)
Monthly growth:
0.16%
Annual Forecast:
1.98%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
115.56 USD
Maximal:
6 755.09 USD (1.32%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.26% (6 451.79 USD)
By Equity:
3.94% (12 105.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.dmb 315
CLR.dmb 37
GBPUSD.dmb 35
USDJPY.dmb 31
EURUSD.dmb 27
AUDUSD.dmb 16
NZDUSD.dmb 11
USDCHF.dmb 10
GBPNZD.dmb 9
GBPJPY.dmb 6
EURJPY.dmb 6
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CHFJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NZDJPY.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 3
EURAUD.dmb 2
EURCHF.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
NQ-DEC.dmb 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 3.4K
CLR.dmb -31
GBPUSD.dmb -548
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -194
NZDUSD.dmb -5
USDCHF.dmb -268
GBPNZD.dmb -110
GBPJPY.dmb -145
EURJPY.dmb 179
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
CADJPY.dmb -6
USDCAD.dmb -17
CHFJPY.dmb -121
GBPAUD.dmb 28
NZDJPY.dmb -37
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb -33
EURAUD.dmb -12
EURCHF.dmb -31
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
NQ-JUN.dmb 204
NQ-DEC.dmb 101
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 37K
CLR.dmb -92
GBPUSD.dmb -3.1K
USDJPY.dmb 5.1K
EURUSD.dmb -740
AUDUSD.dmb -1.3K
NZDUSD.dmb 38
USDCHF.dmb -253
GBPNZD.dmb -605
GBPJPY.dmb -391
EURJPY.dmb 1.9K
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
CADJPY.dmb -706
USDCAD.dmb 100
CHFJPY.dmb -1.3K
GBPAUD.dmb 74
NZDJPY.dmb -96
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb -242
EURAUD.dmb -160
EURCHF.dmb -244
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
NQ-JUN.dmb 10K
NQ-DEC.dmb 5.1K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 000.00 USD
Worst trade: -2 932 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +2 526.16 USD
Maximal consecutive loss: -2 563.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PTDidiMaxBerjangka-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
