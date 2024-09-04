СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PT Jago Scalping
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
333 (60.32%)
Убыточных трейдов:
219 (39.67%)
Лучший трейд:
3 000.00 USD
Худший трейд:
-2 932.00 USD
Общая прибыль:
43 242.64 USD (221 533 pips)
Общий убыток:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 526.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 789.05 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
45.78%
Макс. загрузка депозита:
1.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
366 (66.30%)
Коротких трейдов:
186 (33.70%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.14 USD
Средняя прибыль:
129.86 USD
Средний убыток:
-169.37 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 563.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 040.20 USD (4)
Прирост в месяц:
0.14%
Годовой прогноз:
1.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.56 USD
Максимальная:
6 755.09 USD (1.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (6 451.79 USD)
По эквити:
3.94% (12 105.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 315
CLR.dmb 37
GBPUSD.dmb 35
USDJPY.dmb 31
EURUSD.dmb 27
AUDUSD.dmb 16
NZDUSD.dmb 11
USDCHF.dmb 10
GBPNZD.dmb 9
GBPJPY.dmb 6
EURJPY.dmb 6
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CHFJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NZDJPY.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 3
EURAUD.dmb 2
EURCHF.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
NQ-DEC.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 3.4K
CLR.dmb -31
GBPUSD.dmb -548
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -194
NZDUSD.dmb -5
USDCHF.dmb -268
GBPNZD.dmb -110
GBPJPY.dmb -145
EURJPY.dmb 179
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
CADJPY.dmb -6
USDCAD.dmb -17
CHFJPY.dmb -121
GBPAUD.dmb 28
NZDJPY.dmb -37
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb -33
EURAUD.dmb -12
EURCHF.dmb -31
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
NQ-JUN.dmb 204
NQ-DEC.dmb 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 37K
CLR.dmb -92
GBPUSD.dmb -3.1K
USDJPY.dmb 5.1K
EURUSD.dmb -740
AUDUSD.dmb -1.3K
NZDUSD.dmb 38
USDCHF.dmb -253
GBPNZD.dmb -605
GBPJPY.dmb -391
EURJPY.dmb 1.9K
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
CADJPY.dmb -706
USDCAD.dmb 100
CHFJPY.dmb -1.3K
GBPAUD.dmb 74
NZDJPY.dmb -96
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb -242
EURAUD.dmb -160
EURCHF.dmb -244
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
NQ-JUN.dmb 10K
NQ-DEC.dmb 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 000.00 USD
Худший трейд: -2 932 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 526.16 USD
Макс. убыток в серии: -2 563.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PT Jago Scalping
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
306K
USD
72
0%
552
60%
46%
1.16
11.14
USD
4%
1:100
