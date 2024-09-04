- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
333 (60.32%)
Убыточных трейдов:
219 (39.67%)
Лучший трейд:
3 000.00 USD
Худший трейд:
-2 932.00 USD
Общая прибыль:
43 242.64 USD (221 533 pips)
Общий убыток:
-37 092.58 USD (184 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 526.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 789.05 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
45.78%
Макс. загрузка депозита:
1.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
366 (66.30%)
Коротких трейдов:
186 (33.70%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.14 USD
Средняя прибыль:
129.86 USD
Средний убыток:
-169.37 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 563.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 040.20 USD (4)
Прирост в месяц:
0.14%
Годовой прогноз:
1.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.56 USD
Максимальная:
6 755.09 USD (1.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (6 451.79 USD)
По эквити:
3.94% (12 105.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|315
|CLR.dmb
|37
|GBPUSD.dmb
|35
|USDJPY.dmb
|31
|EURUSD.dmb
|27
|AUDUSD.dmb
|16
|NZDUSD.dmb
|11
|USDCHF.dmb
|10
|GBPNZD.dmb
|9
|GBPJPY.dmb
|6
|EURJPY.dmb
|6
|AUDJPY.dmb
|5
|NZDCAD.dmb
|5
|CADJPY.dmb
|5
|USDCAD.dmb
|5
|CHFJPY.dmb
|4
|GBPAUD.dmb
|4
|NZDJPY.dmb
|4
|NQ-SEP.dmb
|3
|EURGBP.dmb
|3
|EURAUD.dmb
|2
|EURCHF.dmb
|2
|AUDCHF.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|NQ-MAR.dmb
|1
|NQ-JUN.dmb
|1
|NQ-DEC.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|3.4K
|CLR.dmb
|-31
|GBPUSD.dmb
|-548
|USDJPY.dmb
|4.1K
|EURUSD.dmb
|16
|AUDUSD.dmb
|-194
|NZDUSD.dmb
|-5
|USDCHF.dmb
|-268
|GBPNZD.dmb
|-110
|GBPJPY.dmb
|-145
|EURJPY.dmb
|179
|AUDJPY.dmb
|-51
|NZDCAD.dmb
|41
|CADJPY.dmb
|-6
|USDCAD.dmb
|-17
|CHFJPY.dmb
|-121
|GBPAUD.dmb
|28
|NZDJPY.dmb
|-37
|NQ-SEP.dmb
|-171
|EURGBP.dmb
|-33
|EURAUD.dmb
|-12
|EURCHF.dmb
|-31
|AUDCHF.dmb
|-7
|AUDCAD.dmb
|17
|NQ-MAR.dmb
|-88
|NQ-JUN.dmb
|204
|NQ-DEC.dmb
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|37K
|CLR.dmb
|-92
|GBPUSD.dmb
|-3.1K
|USDJPY.dmb
|5.1K
|EURUSD.dmb
|-740
|AUDUSD.dmb
|-1.3K
|NZDUSD.dmb
|38
|USDCHF.dmb
|-253
|GBPNZD.dmb
|-605
|GBPJPY.dmb
|-391
|EURJPY.dmb
|1.9K
|AUDJPY.dmb
|-420
|NZDCAD.dmb
|225
|CADJPY.dmb
|-706
|USDCAD.dmb
|100
|CHFJPY.dmb
|-1.3K
|GBPAUD.dmb
|74
|NZDJPY.dmb
|-96
|NQ-SEP.dmb
|-8.4K
|EURGBP.dmb
|-242
|EURAUD.dmb
|-160
|EURCHF.dmb
|-244
|AUDCHF.dmb
|-43
|AUDCAD.dmb
|256
|NQ-MAR.dmb
|-4.4K
|NQ-JUN.dmb
|10K
|NQ-DEC.dmb
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 000.00 USD
Худший трейд: -2 932 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 526.16 USD
Макс. убыток в серии: -2 563.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
306K
USD
USD
72
0%
552
60%
46%
1.16
11.14
USD
USD
4%
1:100