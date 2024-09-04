SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PT Jago Scalping
Satrio Chris Prasojo

PT Jago Scalping

Satrio Chris Prasojo
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
456
Profit Trade:
273 (59.86%)
Loss Trade:
183 (40.13%)
Best Trade:
3 000.00 USD
Worst Trade:
-2 932.00 USD
Profitto lordo:
39 872.31 USD (185 565 pips)
Perdita lorda:
-34 403.15 USD (162 768 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 526.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 789.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
45.78%
Massimo carico di deposito:
1.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
283 (62.06%)
Short Trade:
173 (37.94%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
11.99 USD
Profitto medio:
146.05 USD
Perdita media:
-188.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 563.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 040.20 USD (4)
Crescita mensile:
-0.19%
Previsione annuale:
-1.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.56 USD
Massimale:
6 755.09 USD (1.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.26% (6 451.79 USD)
Per equità:
3.94% (12 105.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 264
CLR.dmb 31
GBPUSD.dmb 30
USDJPY.dmb 27
EURUSD.dmb 20
AUDUSD.dmb 13
GBPNZD.dmb 8
USDCHF.dmb 7
NZDUSD.dmb 6
GBPJPY.dmb 5
AUDJPY.dmb 5
NZDCAD.dmb 5
USDCAD.dmb 5
CADJPY.dmb 4
EURJPY.dmb 4
GBPAUD.dmb 4
NQ-SEP.dmb 3
EURGBP.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
NZDJPY.dmb 2
EURAUD.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
NQ-MAR.dmb 1
EURCHF.dmb 1
NQ-JUN.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 2.3K
CLR.dmb 298
GBPUSD.dmb -429
USDJPY.dmb 4.1K
EURUSD.dmb 16
AUDUSD.dmb -138
GBPNZD.dmb -153
USDCHF.dmb -174
NZDUSD.dmb -93
GBPJPY.dmb -170
AUDJPY.dmb -51
NZDCAD.dmb 41
USDCAD.dmb -17
CADJPY.dmb 35
EURJPY.dmb 125
GBPAUD.dmb 28
NQ-SEP.dmb -171
EURGBP.dmb 4
CHFJPY.dmb -63
NZDJPY.dmb -52
EURAUD.dmb -12
AUDCHF.dmb -7
AUDCAD.dmb 17
NQ-MAR.dmb -88
EURCHF.dmb -37
NQ-JUN.dmb 204
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 25K
CLR.dmb 232
GBPUSD.dmb -2K
USDJPY.dmb 5.5K
EURUSD.dmb -502
AUDUSD.dmb -784
GBPNZD.dmb -1.4K
USDCHF.dmb 469
NZDUSD.dmb -520
GBPJPY.dmb -767
AUDJPY.dmb -420
NZDCAD.dmb 225
USDCAD.dmb 100
CADJPY.dmb -105
EURJPY.dmb 1K
GBPAUD.dmb 74
NQ-SEP.dmb -8.4K
EURGBP.dmb 31
CHFJPY.dmb -436
NZDJPY.dmb -362
EURAUD.dmb -160
AUDCHF.dmb -43
AUDCAD.dmb 256
NQ-MAR.dmb -4.4K
EURCHF.dmb -297
NQ-JUN.dmb 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 000.00 USD
Worst Trade: -2 932 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 526.16 USD
Massima perdita consecutiva: -2 563.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.12 14:40
No swaps are charged on the signal account
2024.10.16 04:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 19:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.25 10:31
No swaps are charged
2024.09.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 18:48
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.04 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
