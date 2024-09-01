- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
400
Kârla kapanan işlemler:
277 (69.25%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (30.75%)
En iyi işlem:
50.08 USD
En kötü işlem:
-13.01 USD
Brüt kâr:
628.49 USD (35 228 pips)
Brüt zarar:
-359.47 USD (31 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (15.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.13 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
33.17%
Maks. mevduat yükü:
93.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
5.27
Alış işlemleri:
227 (56.75%)
Satış işlemleri:
173 (43.25%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-2.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.06 USD (5)
Aylık büyüme:
4.63%
Yıllık tahmin:
59.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.06 USD (14.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.92% (51.06 USD)
Varlığa göre:
64.45% (220.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|197
|USDCAD
|115
|NZDUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|160
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|60
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|7.8K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-720
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 7
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Fix
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 3
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
IronFX-Real1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
STS-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
134%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
56
100%
400
69%
33%
1.74
0.67
USD
USD
64%
1:500