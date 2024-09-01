- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
478
Negociações com lucro:
336 (70.29%)
Negociações com perda:
142 (29.71%)
Melhor negociação:
50.08 USD
Pior negociação:
-13.01 USD
Lucro bruto:
731.75 USD (42 409 pips)
Perda bruta:
-401.44 USD (35 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (15.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.13 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
35.18%
Depósito máximo carregado:
93.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.47
Negociações longas:
274 (57.32%)
Negociações curtas:
204 (42.68%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
-2.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-51.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.06 USD (5)
Crescimento mensal:
2.95%
Previsão anual:
35.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.06 USD (14.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.92% (51.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.45% (220.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|234
|USDCAD
|139
|NZDUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF
|197
|USDCAD
|59
|NZDUSD
|74
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF
|10K
|USDCAD
|-4.1K
|NZDUSD
|676
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.08 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +15.64 USD
Máxima perda consecutiva: -51.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 7
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Fix
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 3
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
IronFX-Real1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
STS-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
