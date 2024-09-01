- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
336 (70.29%)
Убыточных трейдов:
142 (29.71%)
Лучший трейд:
50.08 USD
Худший трейд:
-13.01 USD
Общая прибыль:
731.75 USD (42 409 pips)
Общий убыток:
-401.44 USD (35 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (15.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.13 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
35.18%
Макс. загрузка депозита:
93.06%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.47
Длинных трейдов:
274 (57.32%)
Коротких трейдов:
204 (42.68%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-51.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.06 USD (5)
Прирост в месяц:
4.30%
Годовой прогноз:
50.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.06 USD (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (51.06 USD)
По эквити:
64.45% (220.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|234
|USDCAD
|139
|NZDUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|197
|USDCAD
|59
|NZDUSD
|74
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|10K
|USDCAD
|-4.1K
|NZDUSD
|676
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.08 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15.64 USD
Макс. убыток в серии: -51.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 7
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Fix
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 3
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
IronFX-Real1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
STS-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
еще 65...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
164%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
69
100%
478
70%
35%
1.82
0.69
USD
USD
64%
1:500