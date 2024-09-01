СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ExnessUSD
Lee Keng Loong Sherman

ExnessUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 отзывов
Надежность
69 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 164%
Exness-Real2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
336 (70.29%)
Убыточных трейдов:
142 (29.71%)
Лучший трейд:
50.08 USD
Худший трейд:
-13.01 USD
Общая прибыль:
731.75 USD (42 409 pips)
Общий убыток:
-401.44 USD (35 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (15.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.13 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
35.18%
Макс. загрузка депозита:
93.06%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.47
Длинных трейдов:
274 (57.32%)
Коротких трейдов:
204 (42.68%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-51.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.06 USD (5)
Прирост в месяц:
4.30%
Годовой прогноз:
50.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.06 USD (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (51.06 USD)
По эквити:
64.45% (220.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 234
USDCAD 139
NZDUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 197
USDCAD 59
NZDUSD 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 10K
USDCAD -4.1K
NZDUSD 676
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.08 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15.64 USD
Макс. убыток в серии: -51.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 7
FXDD-MT4 Live Server 4
0.00 × 1
RoboForex-Fix
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 3
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
IronFX-Real4
0.00 × 1
IronFX-Real1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
Tradeview-Live
0.00 × 2
ThinkForex-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 6
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Armada-Live
0.00 × 1
AM-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 4
STS-Real
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 10
ThinkForex-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 3
GoMarkets-Real 2
0.00 × 3
еще 65...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.04.16 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 06:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.03 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.03 05:22
Share of trading days is too low
2024.09.03 05:22
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.01 09:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ExnessUSD
30 USD в месяц
164%
0
0
USD
531
USD
69
100%
478
70%
35%
1.82
0.69
USD
64%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.