SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ExnessUSD
Lee Keng Loong Sherman

ExnessUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
70 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 165%
Exness-Real2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
479
Gewinntrades:
337 (70.35%)
Verlusttrades:
142 (29.65%)
Bester Trade:
50.08 USD
Schlechtester Trade:
-13.01 USD
Bruttoprofit:
733.21 USD (42 509 pips)
Bruttoverlust:
-401.44 USD (35 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (15.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.13 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
35.18%
Max deposit load:
93.06%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
6.50
Long-Positionen:
274 (57.20%)
Short-Positionen:
205 (42.80%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-51.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.03%
Jahresprognose:
36.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
51.06 USD (14.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.92% (51.06 USD)
Kapital:
64.45% (220.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF 234
USDCAD 140
NZDUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF 197
USDCAD 61
NZDUSD 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF 10K
USDCAD -4K
NZDUSD 676
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.08 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 7
FXDD-MT4 Live Server 4
0.00 × 1
RoboForex-Fix
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 3
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
IronFX-Real4
0.00 × 1
IronFX-Real1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
Tradeview-Live
0.00 × 2
ThinkForex-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 6
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Armada-Live
0.00 × 1
AM-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 4
STS-Real
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 10
ThinkForex-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 3
GoMarkets-Real 2
0.00 × 3
noch 65 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.04.16 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 06:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.03 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.03 05:22
Share of trading days is too low
2024.09.03 05:22
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.01 09:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ExnessUSD
30 USD pro Monat
165%
0
0
USD
533
USD
70
100%
479
70%
35%
1.82
0.69
USD
64%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.