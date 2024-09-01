- 자본
- 축소
트레이드:
479
이익 거래:
337 (70.35%)
손실 거래:
142 (29.65%)
최고의 거래:
50.08 USD
최악의 거래:
-13.01 USD
총 수익:
733.21 USD (42 509 pips)
총 손실:
-401.44 USD (35 338 pips)
연속 최대 이익:
14 (15.64 USD)
연속 최대 이익:
52.13 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
34.16%
최대 입금량:
93.06%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
6.50
롱(주식매수):
274 (57.20%)
숏(주식차입매도):
205 (42.80%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.18 USD
평균 손실:
-2.83 USD
연속 최대 손실:
5 (-51.06 USD)
연속 최대 손실:
-51.06 USD (5)
월별 성장률:
1.76%
연간 예측:
21.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
51.06 USD (14.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.92% (51.06 USD)
자본금별:
64.45% (220.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|234
|USDCAD
|140
|NZDUSD
|105
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF
|197
|USDCAD
|61
|NZDUSD
|74
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF
|10K
|USDCAD
|-4K
|NZDUSD
|676
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.08 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +15.64 USD
연속 최대 손실: -51.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 7
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Fix
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 3
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
IronFX-Real1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
STS-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
165%
0
0
USD
USD
533
USD
USD
70
100%
479
70%
34%
1.82
0.69
USD
USD
64%
1:500