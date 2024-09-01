시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ExnessUSD
Lee Keng Loong Sherman

ExnessUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 리뷰
안정성
70
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 165%
Exness-Real2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
479
이익 거래:
337 (70.35%)
손실 거래:
142 (29.65%)
최고의 거래:
50.08 USD
최악의 거래:
-13.01 USD
총 수익:
733.21 USD (42 509 pips)
총 손실:
-401.44 USD (35 338 pips)
연속 최대 이익:
14 (15.64 USD)
연속 최대 이익:
52.13 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
34.16%
최대 입금량:
93.06%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
6.50
롱(주식매수):
274 (57.20%)
숏(주식차입매도):
205 (42.80%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.18 USD
평균 손실:
-2.83 USD
연속 최대 손실:
5 (-51.06 USD)
연속 최대 손실:
-51.06 USD (5)
월별 성장률:
1.76%
연간 예측:
21.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
51.06 USD (14.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.92% (51.06 USD)
자본금별:
64.45% (220.49 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCHF 234
USDCAD 140
NZDUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCHF 197
USDCAD 61
NZDUSD 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCHF 10K
USDCAD -4K
NZDUSD 676
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.08 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +15.64 USD
연속 최대 손실: -51.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 7
FXDD-MT4 Live Server 4
0.00 × 1
RoboForex-Fix
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 3
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
IronFX-Real4
0.00 × 1
IronFX-Real1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
Tradeview-Live
0.00 × 2
ThinkForex-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 6
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Armada-Live
0.00 × 1
AM-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 4
STS-Real
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 10
ThinkForex-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 3
GoMarkets-Real 2
0.00 × 3
65 더...
리뷰 없음
2026.01.07 12:50
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.04 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 06:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.03 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.