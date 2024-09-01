리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTrend-Trade7 0.00 × 1 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 7 FXDD-MT4 Live Server 4 0.00 × 1 RoboForex-Fix 0.00 × 2 RoboForex-Pro 0.00 × 3 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 IronFX-Real4 0.00 × 1 IronFX-Real1 0.00 × 6 ICMarkets-Live10 0.00 × 11 Tradeview-Live 0.00 × 2 ThinkForex-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 6 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 RistonCapital-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 9 GhanaFX-Main 0.00 × 1 Armada-Live 0.00 × 1 AM-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real 0.00 × 4 STS-Real 0.00 × 1 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 10 ThinkForex-Live 0.00 × 1 FXChoice-ECN Live 0.00 × 3 GoMarkets-Real 2 0.00 × 3