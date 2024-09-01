SeñalesSecciones
Lee Keng Loong Sherman

ExnessUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 comentarios
Fiabilidad
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 164%
Exness-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
478
Transacciones Rentables:
336 (70.29%)
Transacciones Irrentables:
142 (29.71%)
Mejor transacción:
50.08 USD
Peor transacción:
-13.01 USD
Beneficio Bruto:
731.75 USD (42 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-401.44 USD (35 338 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (15.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.13 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
35.18%
Carga máxima del depósito:
93.06%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
6.47
Transacciones Largas:
274 (57.32%)
Transacciones Cortas:
204 (42.68%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
2.18 USD
Pérdidas medias:
-2.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-51.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.06 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.95%
Pronóstico anual:
35.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
51.06 USD (14.92%)
Reducción relativa:
De balance:
14.92% (51.06 USD)
De fondos:
64.45% (220.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF 234
USDCAD 139
NZDUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF 197
USDCAD 59
NZDUSD 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF 10K
USDCAD -4.1K
NZDUSD 676
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.08 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +15.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.04.16 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 06:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.03 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.03 05:22
Share of trading days is too low
2024.09.03 05:22
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.01 09:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
